В Сочи отменили фестиваль бейсджампинга, на котором должны были установить мировой рекорд по прыжкам

Краснодарский край

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  • Скайпарк банджи-джампинга в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру
    Скайпарк банджи-джампинга в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру

Октябрьский фестиваль бейсджампинга в Сочи отменили по неизвестным причинам

В Сочи отменили фестиваль бейсджампинга Skypark BASE days 2022. Причины такого решения организаторы не назвали, но отметили, что это произошло по независящим от них причинам.

«С надеждой смотрим в будущее и верим, что в 2023 году десятки ярких парашютных куполов раскроются в небе над Ахштырским ущельем», — добавили организаторы. 

Фестиваль должен был проходить с 7 по 9 октября. На нем планировали установить мировой рекорд в массовом бейс-прыжке с моста.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Геленджике отменили свадебный забег в рамках «White Bride Ultra Gelendzhik 2022». Мэр города посоветовал организаторам ограничиться только спортом и не использовать элементы веселья.

В сентябре в Краснодаре отменили фейерверк и шоу-дронов в День города. Такое решение приняли из-за просьбы активистов сократить праздничные мероприятия во время спецоперации. А в Новороссийске отменили концерт группы «Кар-Мэн» и перенесли дрифт-шоу.

Скайпарк Сочи Фестивали

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