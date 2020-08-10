В Новороссийске загорелась свалка на площади 3000 кв. метров

В Новороссийске днем 10 августа начался пожар на полигоне ТБО

Сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов около села Борисовка поступило спасателям в 14:43. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит мусор на площади 3 тыс. кв. метров. На месте начали засыпать места горения грунтом, для окарауливания лесного массива рядом с полигоном установили пожарные стволы.

На место направили лабораторию для замера концентрации предельно допустимых веществ в воздухе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. К тушению привлекли 36 специалистов и 13 единиц техники. В 17:00 пламя локализовали.

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Новороссийска, деятельность на полигоне ведет ООО «Терра-Н». Сейчас по факту возгорания проводится проверка.