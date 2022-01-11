На свалке в Новороссийске разлилась загрязненная вода

В Новороссийске с мусорного полигона в реку стекала загрязненная вода

Случившееся заметила одна из местных жительниц. Она сняла на камеру, как грязная вода с мусорного полигона стекает в реку, и выложила это в местные паблики. Свалка находится рядом с СНТ «Сюрприз» в районе села Васильевка. «Вот такая черная река стекает, предположительно, со свалки на горе Щелба. Это вонючая вода, которая пахнет свалкой. Представляете, что течет в наше любимое Черное море?» — комментирует автор видео.