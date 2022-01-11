На свалке в Новороссийске разлилась загрязненная вода
В Новороссийске с мусорного полигона в реку стекала загрязненная вода
Случившееся заметила одна из местных жительниц. Она сняла на камеру, как грязная вода с мусорного полигона стекает в реку, и выложила это в местные паблики. Свалка находится рядом с СНТ «Сюрприз» в районе села Васильевка.
«Вот такая черная река стекает, предположительно, со свалки на горе Щелба. Это вонючая вода, которая пахнет свалкой. Представляете, что течет в наше любимое Черное море?» — комментирует автор видео.
В пресс-службе мэрии Новороссийска ответили, что специалисты осмотрели место и подтвердили разлив загрязненных вод с территории мусорного полигона.
«В связи с обильными осадками и увеличением поверхностных стоков, в пределах площади полигона произошел перелив из обводного канала образовавшихся поверхностных вод, который был ликвидирован силами дежурной смены с привлечением техники», — сообщили в пресс-службе.
О случившемся сообщили в краевое министерство природных ресурсов и Росприроднадзор. Дальнейшие меры будут принимать эти ведомства.
Юга.ру неоднократно рассказывали про свалки на Кубани. В конце декабря во время съемки мусорного полигона в Полтавской задержали журналиста Глеба Пьяных. А в августе в Сочи нашли свалку в 300 метрах от моря.