В горах Сочи пройдёт осенний фестиваль New Star Weekend

С 16 по 18 на курорте «Роза Хутор» пройдёт музыкально-спортивный фестиваль New Star Weekend

Гостей фестиваля ждут 3 дня развлечений в горах Сочи: более 40 выступлений от известных диджеев на пяти музыкальных сценах, заезд на шоссейных велосипедах, скейтбординг, хайкинг, йога и не только.

«Идея появилась во время пандемии. Когда мир изменился до неузнаваемости и мы оказались ограничены в выборе мест для путешествий, перед командой фестиваля встал вопрос: а как мы можем повлиять на ситуацию, каким образом дать надежду на общение и обмен энергией близким для нас людям? Так как «Роза Хутор» — это наша константа, мы решили, не меняя локацию, изменить её изнутри. Так и появилась концепция ESCAPE CITY — города, который существует 72 часа. Место, в котором ты бывал не раз зимой, пропитанное воспоминаниями и счастливыми моментами, в этот раз откроется с новой стороны, даст возможность переосмыслить текущую жизнь и перезарядить батарейки», — рассказывает директор фестиваля Игорь Игнатьев.

Для самых активных участников фестиваля организаторы подготовили: гонки на шоссейных велосипедах PEAK Climb 1100;

массовый хайкинг до высоты 1600 метров Party Hike;

фановый контест по скейтбордингу Fake Steeze.

Качественно перезагрузиться помогут занятия йогой на свежем воздухе с захватывающими видами и групповые походы в горы с гидами и проводниками.

А ещё участникам New Star Weekend на «Роза Хутор» предложат специальные места для встречи закатов и рассветов, необычные локации и арт-объекты. Особую атмосферу и настроение обеспечит тщательно подобранное музыкальное сопровождение.