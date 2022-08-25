В горах Сочи пройдёт осенний фестиваль New Star Weekend

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

С 16 по 18 на курорте «Роза Хутор» пройдёт музыкально-спортивный фестиваль New Star Weekend

Гостей фестиваля ждут 3 дня развлечений в горах Сочи: более 40 выступлений от известных диджеев на пяти музыкальных сценах, заезд на шоссейных велосипедах, скейтбординг, хайкинг, йога и не только.

«Идея появилась во время пандемии. Когда мир изменился до неузнаваемости и мы оказались ограничены в выборе мест для путешествий, перед командой фестиваля встал вопрос: а как мы можем повлиять на ситуацию, каким образом дать надежду на общение и обмен энергией близким для нас людям? Так как «Роза Хутор» — это наша константа, мы решили, не меняя локацию, изменить её изнутри. Так и появилась концепция ESCAPE CITY — города, который существует 72 часа. Место, в котором ты бывал не раз зимой, пропитанное воспоминаниями и счастливыми моментами, в этот раз откроется с новой стороны, даст возможность переосмыслить текущую жизнь и перезарядить батарейки», — рассказывает директор фестиваля Игорь Игнатьев.

Для самых активных участников фестиваля организаторы подготовили:

  • гонки на шоссейных велосипедах PEAK Climb 1100;
  • массовый хайкинг до высоты 1600 метров Party Hike;
  • фановый контест по скейтбордингу Fake Steeze.

Качественно перезагрузиться помогут занятия йогой на свежем воздухе с захватывающими видами и групповые походы в горы с гидами и проводниками.

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А ещё участникам New Star Weekend на «Роза Хутор» предложат специальные места для встречи закатов и рассветов, необычные локации и арт-объекты. Особую атмосферу и настроение обеспечит тщательно подобранное музыкальное сопровождение.

Билеты и полное расписание фестиваля 

В создании органичной и комфортной атмосферы фестиваля примут участие Яндекс.Маркет, Яндекс.Go, Дзен, Chester’s, Peak Store, ÖMANKÖ, Психо Daily и другие партнёры.

Для тех, кто планирует провести выходные на «Роза Хутор», Юга.ру собрали три варианта отдыха в горах Сочи с бюджетом от 15 тыс. рублей. Как добраться на курорт, где жить и чем заняться тут летом — читайте здесь.

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