В Сочи реконструировали розарий и высадили там 6 тыс кустов роз. На курорте хотят развивать круглогодичный флоритуризм

В Сочи 13 сентября после реконструкции откроется Розарий. В саду высадили 6 тыс. кустов роз 33 сортов. А в октябре там появятся живые изгороди из лаванды и самшита. Растения, которые высаживали в розарии ранее, тоже сохранили.

Кроме того, в саду работает система автоматического полива. В телеграм-канале мэра Сочи Алексея Копайгородского написано, что дренаж и водоотведение системы прошли испытания летними ливнями.

«Спустя три года, когда розы наберут полную силу, это место станет настоящим цветочным оазисом. Сочи всегда славился своей уникальной растительностью. И в Год экологии мы формируем календарь цветения. Соберём перечень самых красивых растений и мест, где можно ими любоваться. И первыми в стране дадим старт круглогодичному флоритуризму, который набирает всё большую популярность в мире», — добавил Копайгородский.