В Сочи реконструировали розарий и высадили там 6 тыс кустов роз. На курорте хотят развивать круглогодичный флоритуризм

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В парке «Ривьера» в Сочи 13 сентября откроют реконструированный розарий

В Сочи 13 сентября после реконструкции откроется Розарий. В саду высадили 6 тыс. кустов роз 33 сортов. А в октябре там появятся живые изгороди из лаванды и самшита. Растения, которые высаживали в розарии ранее, тоже сохранили.

Кроме того, в саду работает система автоматического полива. В телеграм-канале мэра Сочи Алексея Копайгородского написано, что дренаж и водоотведение системы прошли испытания летними ливнями.

«Спустя три года, когда розы наберут полную силу, это место станет настоящим цветочным оазисом. Сочи всегда славился своей уникальной растительностью. И в Год экологии мы формируем календарь цветения. Соберём перечень самых красивых растений и мест, где можно ими любоваться. И первыми в стране дадим старт круглогодичному флоритуризму, который набирает всё большую популярность в мире», — добавил Копайгородский. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи выделят почти 30 млн рублей на спасение субтропических пальм. Из-за насекомых-вредителей всего за пять лет город рискует полностью остаться без пальм.

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