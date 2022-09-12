В Сочи реконструировали розарий и высадили там 6 тыс кустов роз. На курорте хотят развивать круглогодичный флоритуризм
В парке «Ривьера» в Сочи 13 сентября откроют реконструированный розарий
В Сочи 13 сентября после реконструкции откроется Розарий. В саду высадили 6 тыс. кустов роз 33 сортов. А в октябре там появятся живые изгороди из лаванды и самшита. Растения, которые высаживали в розарии ранее, тоже сохранили.
Кроме того, в саду работает система автоматического полива. В телеграм-канале мэра Сочи Алексея Копайгородского написано, что дренаж и водоотведение системы прошли испытания летними ливнями.
«Спустя три года, когда розы наберут полную силу, это место станет настоящим цветочным оазисом. Сочи всегда славился своей уникальной растительностью. И в Год экологии мы формируем календарь цветения. Соберём перечень самых красивых растений и мест, где можно ими любоваться. И первыми в стране дадим старт круглогодичному флоритуризму, который набирает всё большую популярность в мире», — добавил Копайгородский.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи выделят почти 30 млн рублей на спасение субтропических пальм. Из-за насекомых-вредителей всего за пять лет город рискует полностью остаться без пальм.