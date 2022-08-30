В Краснодаре запустят автобус к школе на улице Адмирала Крузенштерна

С 1 сентября в Краснодаре заработает новый автобусный маршрут № 91. Он будет ездить через три школы

Напомним, 1 сентября по улице Адмирала Крузенштерна заработает школа № 17-Ф на 1550 человек. Туда пойдут первоклассники, которым не хватило мест в школах № 102 и 104 в Губернском микрорайоне.

Но после устройства детей в школу возникла новая проблема — дорога. Общественный транспорт в район улицы Адмирала Крузенштерна не ходит и дойти можно только пешком. Тротуары там тоже находились в плохом состоянии.

Позже в городской мэрии сказали, что запустят новый автобусный маршрут от улицы Семигорской до школы на Адмирала Крузенштерна. Для школьников проезд обещали сделать бесплатным.

В пресс-службе мэрии Краснодара 30 августа сообщили, что с 1 сентября в городе заработает новый автобусный маршрут № 91 «Ул. Семигорская — ул. им. Академика Королёва». Схему движения организовали вблизи школ № 17-Ф, 104 и 102.

На маршруте будут работать восемь автобусов с 7:00 до 20:05. Планируется, что в часы пиковых нагрузок интервал движения составит не более 10 минут. Ученики этих школ получили проездные билеты на 50 поездок.

На маршруте будут остановки: «ЖК «Вилла Роз», «Ул. им. Академика Королёва», «Ул. Баррикадная», «Ул. 16-й Полевой участок», «Школа», «Ул. Куликова Поля», «Ул. Тверская», «Ул. им. Миронова», «Ул. 1-го Мая», «Рынок», «Ул. Бигдая», «КП «Изумрудный город», «Ул. Командорская», «Школа 17-Ф» и «Семигорская».