Откуда взялись и куда делись сотни детей, якобы вывезенных в Краснодар из Мариуполя

Утром 23 августа на сайте краснодарского Управления по вопросам семьи и детства появилось сообщение, что в город прибыли более 300 «малышей из Мариуполя», которым нужны новые семьи. Ещё около тысячи детей, говорится в объявлении, уже нашли родителей в Алтайском крае, Иркутске, Тюмени и Кемерово. Потенциальным усыновителям разъяснили, на какие пособия и выплаты они могут рассчитывать, если примут ребёнка на воспитание. В конце публикации желающим предлагают обращаться за подробностями на горячую линию опеки.

Объявление из архива Wayback Machine © Скриншот сайта web.archive.org

24 августа журналистка Юга.ру позвонила по нескольким номерам управления. «Пока нам неизвестно, я не знаю, что это за дети. Где вы увидели эту новость? Перезвоните завтра, может станет что-то известно, раз в новостях писали», — ответили там. В приёмной того же ведомства журналистке заявили, что ситуацию не комментируют, и посоветовали перезвонить через несколько часов, чтобы поговорить с руководителем. Тем не менее, к моменту публикации с ним ни разу не соединили. Также журналистов перенаправили в отдел мэрии по работе со СМИ. В городской и краевой администрациях о произошедшем не слышали, но обещали узнать, действительно ли в Краснодар привозили детей с территории специальной военной операции в Украине. Мы обновим текст новости, как только получим информацию. Юга.ру обратились в два детских дома Краснодара. «Понятия не имею [о возможности усыновления], у нас не было и нет таких [из Мариуполя] детей, тем более 300 человек. И вообще по Краснодарскому краю такой информации я не знаю», — отозвались в Комплексном центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

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«Нет, нету [у нас детей из Мариуполя]. Мы такую информацию не даём, обратитесь в опеку», — прокомментировали в Афипском центре помощи детям, ос­тавшимся без попечения родителей. Днём 24 августа на сайте Управления опеки разместили новое заявление, в котором списали информацию о мариупольских детях на кибератаку. «Наш сайт «взломали». 23 августа в 09:35 в нашей новостной ленте появился пост о детях из Мариуполя. Со всей ответственностью заявляем, что данная информация управлением не размещалась! Этот материал разместили несанкционированно, с использованием уязвимости в программном обеспечении нашего сервера, после чего сайт подвергли DDoS-атаке. К середине дня пост мы удалили [он доступен в веб-архиве интернета]. К сожалению, в настоящее время противостоять кибератакам сложно даже профессионалам, а нашей основной работой, всё же, является защита прав детей», — рассказали в опеке.