В Краснодаре в районе школы на улице Адмирала Крузенштерна сделают гравийную дорогу

В районе школы на улице Адмирала Крузенштерна в Краснодаре приведут в порядок несколько дорог

Напомним, в Краснодаре по улице Адмирала Крузенштерна с 1 сентября заработает новая школа № 17 на 1,5 тыс. человек. Туда пойдут дети, которым не хватило мест в школах Губернского микрорайона.

Но родители учеников пожаловались, что в район школы не ходит общественный транспорт и дойти туда можно только пешком. При этом там нет регулируемых пешеходных переходов и тротуаров. Позже в городской мэрии ответили, что готовы запустить новый автобусный маршрут от улицы Семигорской до улицы Адмирала Крузенштерна. Для школьников проезд обещали сделать бесплатным.

В пресс-службе мэрии Краснодара 19 августа рассказали, что около школы сделают двухполосную гравийную дорогу. Она появится на участке улицы им. Лаперуза от Комарова до Дорожной. Сейчас рабочие занимаются разработкой грунта и уплотнением основания земельного полотна. Работы там ведет краевая Ассоциация Девелоперов.

Также в этом же районе начали реконструкцию дороги по улице Батуринской на участке от Кирилла Россинского до Семигорской. Там обещают сделать четырехполосную проезжую часть, тротуары, велодорожки, уличное освещение и ливневую канализацию. На пешеходном переходе через улицу Кирилла Россинского в районе пересечения с Батуринской установят светофоры. А по улицам Командорской и Адмирала Серебрякова застройщики обустроили тротуары и нанесли «зебры».

Как писали Юга.ру, на состояние дороги в районе новой школы обратили внимание в прокуратуре. В ведомстве заявили, что тротуары не соответствуют требованиям, местами есть ямы и различные повреждения. Кроме того, там растет амброзия.