В Краснодаре и Анапе власти опять объявили войну амброзии. Узнали, куда звонить, чтобы искоренить сорняк
В Краснодарском крае в начале августа начала цвести амброзия. В мэрии Анапы и Краснодара уже отчитались о скошенных гектарах сорняка. Но каждый год всех принятых мер оказывается недостаточно. Рассказываем, что еще можно сделать
В конце июля, начале августа в Краснодарском крае начал цвести один из самых сильных аллергенов — амброзия. Каждый год власти отчитываются, что косят гектары сорной травы, но этого все равно оказывается недостаточно. Уже несколько недель в соцсетях Краснодара и Анапы выкладывают фото и видео с мест, где разросся сорняк.
В Краснодаре в этом году решили сменить тактику борьбы с амброзией. Об этом заявил мэр города Андрей Алексеенко. Он поручил не тратить время на выяснение и уговоры, а сразу истреблять сорняк. После выставлять счёт собственнику земли.
Мэрия работает с десятью подрядчиками, которые по заявкам могут покосить сорняк на участках жителей. Обратиться к ним могут и предприятия, на территории которых растет сорняк.
• 8(900)280-00-27 — Компания «Покос 360»;
• 8(918)444-50-30 — Компания «Добрый Мастер»;
• 8(918)096-15-92; 8(861)218-60-42 — Клининговая компания «Чистый дом Кубань»;
• 8(918)440-45-55 — ООО «Комфорт»;
• 8(989)800-13-32 — АО «НКТ»;
• 8(918)046-00-83 — Клининговая компания «Тотал-клин»;
• 8(861)277-76-29 — Клининговая компания «SunWay»;
• 8(918)368-91-16 — ООО «Сфера ЖКХ»;
• 8(964)935-45-50 — ООО «Озеленение 23»;
• 8(928)471-71-92 — ООО «Мастер бетона».
Чтобы сообщить о зарослях амброзии можно позвонить по телефону горячей линии ЕДДС — 050 или в отдел санитарии МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» по номеру (861)267-81-31.
В Анапе с 1 августа сформированы дополнительные бригады по покосу амброзии, сообщили в администрации города. Усилена информационная работа. Мэр города Василий Швец поручил службам сразу отрабатывать все заявки по зарослям сорняка. Обратиться можно в управление агропромышленного комплекса по телефонам (86133)3-07-74 , (86133)3-20-74 и в управление жилищно-коммунального хозяйства по телефонам (86133)2-44-15, (86133)2-86-03.
За игнорирование предупреждения о покосе амброзии может быть штраф:
- для физических лиц — от 300 до 500 руб.;
- для должностных лиц — от 500 до 1000 руб.;
- для юридических лиц — от 5000 до 10000 руб.
От амброзии, мощнейшего аллергена страдает каждый пятый житель Краснодарского края и всего Южного региона. Ранее Юга.ру попытались разобраться, как можно помочь себе и близким.