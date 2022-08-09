В Краснодаре и Анапе власти опять объявили войну амброзии. Узнали, куда звонить, чтобы искоренить сорняк

Краснодарский край

Распечатать

  • Амброзия © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Амброзия © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае в начале августа начала цвести амброзия. В мэрии Анапы и Краснодара уже отчитались о скошенных гектарах сорняка. Но каждый год всех принятых мер оказывается недостаточно. Рассказываем, что еще можно сделать

В конце июля, начале августа в Краснодарском крае начал цвести один из самых сильных аллергенов — амброзия. Каждый год власти отчитываются, что косят гектары сорной травы, но этого все равно оказывается недостаточно. Уже несколько недель в соцсетях Краснодара и Анапы выкладывают фото и видео с мест, где разросся сорняк. 

В Краснодаре в этом году решили сменить тактику борьбы с амброзией. Об этом заявил мэр города Андрей Алексеенко. Он поручил не тратить время на выяснение и уговоры, а сразу истреблять сорняк. После выставлять счёт собственнику земли. 

Мэрия работает с десятью подрядчиками, которые по заявкам могут покосить сорняк на участках жителей. Обратиться к ним могут и предприятия, на территории которых растет сорняк. 

Список подрядчиков по покосу амброзии в Краснодаре

8(900)280-00-27 — Компания «Покос 360»;

8(918)444-50-30 — Компания «Добрый Мастер»;

8(918)096-15-92; 8(861)218-60-42 — Клининговая компания «Чистый дом Кубань»;

8(918)440-45-55 — ООО «Комфорт»;

8(989)800-13-32 — АО «НКТ»;

8(918)046-00-83 — Клининговая компания «Тотал-клин»;

8(861)277-76-29 — Клининговая компания «SunWay»;

8(918)368-91-16 — ООО «Сфера ЖКХ»;

8(964)935-45-50 — ООО «Озеленение 23»;

8(928)471-71-92 — ООО «Мастер бетона».

Чтобы сообщить о зарослях амброзии можно позвонить по телефону горячей линии ЕДДС — 050 или в отдел санитарии МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» по номеру (861)267-81-31.

В Анапе с 1 августа сформированы дополнительные бригады по покосу амброзии, сообщили в администрации города. Усилена информационная работа. Мэр города Василий Швец поручил службам сразу отрабатывать все заявки по зарослям сорняка. Обратиться можно в управление агропромышленного комплекса по телефонам (86133)3-07-74 , (86133)3-20-74 и в управление жилищно-коммунального хозяйства по телефонам (86133)2-44-15, (86133)2-86-03

За игнорирование предупреждения о покосе амброзии может быть штраф:

  • для физических лиц — от 300 до 500 руб.;
  • для должностных лиц — от 500 до 1000 руб.;
  • для юридических лиц — от 5000 до 10000 руб.

От амброзии, мощнейшего аллергена страдает каждый пятый житель Краснодарского края и всего Южного региона. Ранее Юга.ру попытались разобраться, как можно помочь себе и близким. 

Анапа Благоустройство Здоровье Краснодар Растениеводство

Новости

В Краснодаре детям расскажут, как сделать из мусора самокат, а ещё покажут путь зубной щётки в процессе переработки. Экскурсия пройдёт в Экоцентре
Пассажирские перевозки по морю отменили между курортами Краснодарского края, Абхазией и в Крыму. Что случилось?
Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае резко выросла. Сегодня очередной рекорд
Двухмесячному Роме Морозову из Краснодара нужен препарат, который не зарегистрирован в России. Вы можете помочь купить лекарство
В Евпатории сработала система ПВО. Ранее утром на штаб Черноморского флота в Крыму упал беспилотник
В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль

Лента новостей

План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
19 августа, 18:40
План по пропаганде, запрещённые иностранные фильмы и суды в кинозалах
Рассказываем истории кинотеатров Краснодара: от «России» до «Славы»
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
18 августа, 17:10
«В Анапе любой армянин скажет, что эту лестницу построил его брат или дядя»
Летаем над «800 ступенями» — самой длинной лестницей юга России
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
16 августа, 14:40
Сотни светофоров и более тысячи камер видеонаблюдения
Кто в Краснодаре следит за дорогами

Реклама на сайте