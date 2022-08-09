В Краснодаре и Анапе власти опять объявили войну амброзии. Узнали, куда звонить, чтобы искоренить сорняк

В Краснодарском крае в начале августа начала цвести амброзия. В мэрии Анапы и Краснодара уже отчитались о скошенных гектарах сорняка. Но каждый год всех принятых мер оказывается недостаточно. Рассказываем, что еще можно сделать

В конце июля, начале августа в Краснодарском крае начал цвести один из самых сильных аллергенов — амброзия. Каждый год власти отчитываются, что косят гектары сорной травы, но этого все равно оказывается недостаточно. Уже несколько недель в соцсетях Краснодара и Анапы выкладывают фото и видео с мест, где разросся сорняк.

В Краснодаре в этом году решили сменить тактику борьбы с амброзией. Об этом заявил мэр города Андрей Алексеенко. Он поручил не тратить время на выяснение и уговоры, а сразу истреблять сорняк. После выставлять счёт собственнику земли. Мэрия работает с десятью подрядчиками, которые по заявкам могут покосить сорняк на участках жителей. Обратиться к ним могут и предприятия, на территории которых растет сорняк.

Список подрядчиков по покосу амброзии в Краснодаре • 8(900)280-00-27 — Компания «Покос 360»;



• 8(918)444-50-30 — Компания «Добрый Мастер»;



• 8(918)096-15-92; 8(861)218-60-42 — Клининговая компания «Чистый дом Кубань»;



• 8(918)440-45-55 — ООО «Комфорт»;



• 8(989)800-13-32 — АО «НКТ»;



• 8(918)046-00-83 — Клининговая компания «Тотал-клин»;



• 8(861)277-76-29 — Клининговая компания «SunWay»;



• 8(918)368-91-16 — ООО «Сфера ЖКХ»;



• 8(964)935-45-50 — ООО «Озеленение 23»;



• 8(928)471-71-92 — ООО «Мастер бетона».

Чтобы сообщить о зарослях амброзии можно позвонить по телефону горячей линии ЕДДС — 050 или в отдел санитарии МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» по номеру (861)267-81-31.