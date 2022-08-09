В Краснодаре рядом с новой школой № 17 заменят насосы. Дорогу в этом микрорайоне заливает сточными водами

На улице Батуринской в Краснодаре начали устанавливать новые насосы. Их производительность в 5 раз больше предыдущих

В Краснодаре на улице Батуринской рядом с новой школой по улице Адмирала Крузенштерна устанавливают два новых насоса. Их производительность составляет 250 куб. м. в час. Два старых насоса были рассчитаны на 50 куб. м. в час.

Все работы планируют выполнить в течение двух недель. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, эксплуатировать насосы будут поочередно. Второй насос планируют включать, если сломается первый.

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый рассказал, что предыдущие насосы работали на износ и не справлялись с объемами. Поэтому регулярно канализационно-насосная станция останавливалась и сточные воды разливались на дорогу. Теперь таких ситуаций быть не должно.

Кроме того, прокуратура Краснодара после постов в соцсетях решила провести проверку. В ведомстве сообщили, что состояние тротуаров и пешеходных дорожек к школе №17 не соответствует требованиям, а также на участке нет пешеходных переходов, дорожной разметки и освещения. Местами есть ямы, выбоины и различные повреждения тротуаров. Также там растет амброзия. Из-за этого главе Прикубанского округа внесли представлени и взяли на контроль работу администрации округа.

Напомним, школа №17 по улице Адмирала Крузенштерна на 1,5 тыс. человек заработает 1 сентября. Туда пойдут ученики, которым не хватило мест в школах Губернского микрорайона. Но теперь у жителей возникла проблема с дорогой в школу. Общественный транспорт туда не ходит и дойти можно только пешком. Но на улице нет регулируемых пешеходных переходов. Позже в городской мэрии ответили, что готовы запустить новый автобусный маршрут от улицы Семигорской до школы на Адмирала Крузенштерна. Для школьников проезд сделают бесплатным.