В горах Сочи пройдёт гастрофестиваль «Еда как искусство»

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Изображение пресс-службы курорта «Роза Хутор»

С 1 по 4 сентября на курорте «Роза Хутор» пройдёт гастрономический фестиваль «Еда как искусство»

Мероприятие откроет осенние выходные и объединит гурманов и гедонистов. Им предложат произведения лучших сочинских шефов-поваров, которые уже готовятся показать свой авторский стиль в кулинарном искусстве.

Помимо еды, гостей курорта ждут творческие, художественные и гастрономические мастер-классы, выступления диджеев и артистов, фильмы о ресторанном бизнесе, интересные лекции и выставки, локальный маркет. Для желающих совместить приятное с полезным запланировали занятия йогой среди горных вершин, медитативные практики, чайные церемонии.

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«Каждый день фестиваля будет наполнен самыми разными событиями. Например, мы организуем увлекательный гастрономический квест. Присоединиться к нему просто: достаточно активно участвовать в конкурсах, викторинах, представлениях и мастер-классах или просто наслаждаться вкусной едой под отличную музыку. Участники квеста смогут выиграть подарки от курорта и партнеров праздника», — рассказали в пресс-службе курорта.  

Фестиваль «Еда как искусство» пройдёт с 1 по 4 сентября на курорте «Роза Хутор» в Горной Олимпийской деревне на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Участие в фестивале и в квесте — бесплатное. 

Для тех, кто планирует провести выходные на «Роза Хутор», Юга.ру собрали три варианта отдыха в горах Сочи с бюджетом от 15 тыс. рублей. Как добраться на курорт, где жить и чем заняться тут летом — читайте здесь.

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