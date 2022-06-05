В Краснодаре на месяц ограничат проезд автомобилей по Дмитриевской дамбе

С 14 июня по 14 июля на углу Дмитриевской Дамбы и Горького для проезда автомобилей будет закрыта как минимум одна из полос

Краснодарское троллейбусно-трамвайное управление запланировало масштабный ремонт инфраструктуры на пересечении Дмитриевской Дамбы с улицами Садовой и Горького. Как сообщает пресс-служба мэрии, работы будут вестись с 14 июня по 14 июля. На всем протяжении этого времени для движения автомобильного транспорта будут поочередно закрываться то одна, то другая полоса движения. Автомобилистов на это время просят быть особенно внимательными, соблюдать ПДД и искать объездные маршруты.

На работу трамваев ремонт никак не повлияет.

Напомним, что 8 июня в Краснодаре будет перекрыта для движения автомобилей часть улицы Гоголя в районе пересечения с Красной.