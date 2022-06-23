В Краснодаре изменится маршрут двух трамваев

В Краснодаре временно изменится маршрут трамваев № 5 и № 8

Это связано с ремонтом на пересечениях улиц Садовой и Дмитриевской Дамбы, Клинической и Механической.

Трамваи № 8 «Хладокомбинат — улица Петра Метальникова» 23 июня после 22:30 проследуют по улице Садовой в Восточное депо. С 27 по 30 июня вагоны после 22:48 от конечной остановки «Хладокомбинат» поедут в сторону Петра Метальникова по Садовой.

23 июня и с 27 по 30 июня трамваи маршрута № 5 «Улица Петра Метальникова — 8 Марта (ул. Евдокии Бершанской)» после 22:30 поедут по Садовой в Восточное депо.

Как писали Юга.ру, с 14 июня по 14 июля на углу Дмитриевской Дамбы и Горького для проезда автомобилей закрыта как минимум одна из полос — трамвайно-троллейбусное управление запланировало масштабный ремонт инфраструктуры.

Ранее полотно ремонтировали на улице Садовой у Дмитриевской Дамбы. Из-за этого по измененным маршрутам ходили трамваи № 6, 7, 8, 20 и 22.