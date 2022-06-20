Арсену из Кавказского района нужно 188 тыс. рублей, чтобы он мог слышать и пойти в школу с братом-близнецом. Вы можете ему помочь

Краснодарский край

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  • Арсен Еремянцев © Фото из архива семьи
    Арсен Еремянцев © Фото из архива семьи

У четырехлетнего мальчика двусторонняя тугоухость, Русфонд открыл сбор на мощные слуховые аппараты

Арсен и его брат-близнец Сережа родились недоношенными, весом чуть больше килограмма каждый. Первые три месяца мальчики провели в реанимации с дыхательной поддержкой. Выписали их из больницы здоровыми, без какого-либо диагноза. 

Они хорошо развивались, к полутора годам заговорили. Потом Арсен переболел гриппом с осложнением на уши, стал постоянно переспрашивать, но после курса лечения всё нормализовалось. Однако на этом проблемы с ушами не закончились — развился гнойный отит.

По результатам обследований сурдолог поставил диагноз: двусторонняя сенсоневральная тугоухость третьей степени. Арсен слышит не все звуки, плохо разбирает речь. Чтобы ребенок мог полноценно развиваться и через несколько лет вместе с братом пойти в общеобразовательную школу, требуется установить мощные слуховые аппараты с индивидуальными внутриушными вкладышами. Сурдолог уже подобрал нужную модель, но приобрести ее родители не могут. Получить за счет госбюджета невозможно. 

Стоимость — 188 тыс. 695 рублей. 

Как помочь Арсену?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Арсен Еремянцев)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Арсен Еремянцев);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Арсен Еремянцев;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Арсен Еремянцев);

— оплатить в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

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Арсену из Кавказского района нужно 188 тыс. рублей, чтобы он мог слышать и пойти в школу с братом-близнецом. Вы можете ему помочь
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