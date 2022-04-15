В Краснодаре началось голосование за сквер для благоустройства в 2023 году

Голосование по выбору зеленых зон началось 15 апреля, оно продлится до 30 мая

В Краснодаре началось рейтинговое голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2023 году. Зеленые территории, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Проголосовать за сквер можно на специальном сайте голосования или на сайте госуслуг. В общественных местах, МФЦ, парках и скверах будут дежурить волонтеры, которые помогут жителям города проголосовать.

В самом голосовании принимают участие по одной зеленой зоне от Карасунского, Западного, Центрального и Прикубанского округов: