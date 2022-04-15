В Краснодаре началось голосование за сквер для благоустройства в 2023 году
Голосование по выбору зеленых зон началось 15 апреля, оно продлится до 30 мая
Читайте также:
В Краснодаре началось рейтинговое голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2023 году. Зеленые территории, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
Проголосовать за сквер можно на специальном сайте голосования или на сайте госуслуг. В общественных местах, МФЦ, парках и скверах будут дежурить волонтеры, которые помогут жителям города проголосовать.
В самом голосовании принимают участие по одной зеленой зоне от Карасунского, Западного, Центрального и Прикубанского округов:
- сквер имени Гатова на перекрестке улиц Стасова и Селезнева в Карасунском округе (сквер называется в честь Леонарда Гатова. Он был генеральным директором и художественным руководителем Краевого государственного театрально-концертного учреждения «Краснодарское творческое объединение «Премьера», которое он создал в 1990 году. Леонард Гатов скончался 23 июня 2007 года);
- сквер имени З. А. Чепеги в Юбилейном микрорайоне в Западном округе (это небольшая зеленая зона в районе Бульварного Кольца. Сквер назван в честь Захария Чепеги. Он возглавил переселение черноморских казаков на Таманский полуостров, а потом подыскал место для будущей столицы Кубани — Екатеринодара);
- территория у дома на улице Зиповской, 4/4 в Центральном округе (это небольшой участок земли у многоквартирных домов. Бывший арендатор участка планировал построить там многоэтажку. Но эти планы нарушали закон РФ, землю вернули в собственность администрации. В январе 2021 года мэр Краснодара Андрей Алексеенко пообещал благоустроить эту территорию);
- Парк достижений в «Городе спорта» в Прикубанском округе («Город спорта» — это многофункциональный комплекс в районе «Баскет-Холла». Ранее в администрации Краснодарского края обещали построить там новый парк, но не сказали, когда это сделают).
В мэрии города сообщили, что в 2022 году в голосовании приняли участие более 122 тыс. жителей города. Победителем голосования стал бульвар «Николаевский», на втором и третьем местах — набережная Нижнего Покровского озера и бульвар «Сормовский».