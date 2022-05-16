СК «Неометрия» провела в Краснодаре бизнес-встречу для агентов по недвижимости

СК «Неометрия» организовала в Краснодаре эксклюзивную бизнес-встречу «Дорого, Дорогое, Дорогим» для ключевых партнеров — агентов по недвижимости

Цель бизнес-встречи «Дорого, Дорогое, Дорогим» — поддержать ключевых агентов недвижимости юга России в текущей экономической ситуации, улучшить коммуникацию между агентами и покупателями для создания максимально комфортных условий для клиентов на всех этапах заключения сделки.

В начале встречи своим более чем 30-летним опытом поделился Игоря Манн. Основополагающим принципом работы с клиентами он назвал доверие.

«Успешные взаимоотношения с клиентом должны строиться на профессионализме и доверии. Доверие — это опыт, связанный с вашим поведением в прошлом, четкое выполнение представителями компаний своих обещаний и обязательств перед клиентами. Ведь покупатель заключает сделку не с компаниями или агентствами недвижимости, он покупают у человека, которому верит. Доверие нужно правильно создавать и поддерживать. Есть шесть рычагов, которые помогут развить то, что влияет на доверие, — это репутация, рекомендации, объединяющие моменты, первые впечатления, общение и профессионализм. Важно помнить, что доверие нарабатывается десятилетиями, а разрушить его можно буквально за несколько минут», — отметил Игорь Манн.

© Фото Александра Галия, предоставлено пресс-службой СК «Неометрия»

Еще один спикер — Иван Черемных — рассказал, как стать лучшим брокером и дорасти до комиссии в 7 млн руб. в месяц, показал высококлассные российские кейсы продаж. Он детально разобрал изменения российского рынка недвижимости, новые потребности покупателей и ключевые тренды на ближайшие годы.

Также на встрече выступил директор департамента по работе с партнерами строительной компании «Неометрия», руководитель корпоративной системы обучения для агентов по недвижимости «NeoАкадемия» Виталий Степанов.

«Забота о клиентах, их комфорт — один из приоритетов для компании «Неометрия». Именно поэтому мы разработали специальную программу лояльности для агентов, которая не только поможет в работе нашим партнерам, но и улучшит взаимодействие менеджера с покупателем, чтобы на всех этапах заключения сделки клиенту было максимально комфортно. Мы постоянно развиваем и совершенствуем партнерские отношения с лучшими экспертами недвижимости. На наш взгляд, это прекрасная инвестиция не только в будущее компании, но и в развитие строительной отрасли региона», — рассказал Виталий Степанов.

Мероприятие «Дорого, Дорогое, Дорогим» посетили около 200 агентов по недвижимости из Краснодара, Сочи и других городов юга России. Для участников организовали фуршет, фотозону и интерактивные экраны с подробной информацией о ключевых ценностях, проектах, условиях сотрудничества и важнейших инструментах работы компании. «Неометрия» планирует проводить подобные мероприятия на постоянной основе.

© Фото Александра Галия, предоставлено пресс-службой СК «Неометрия»

Своими впечатлениями от мероприятия поделились агенты по недвижимости.

«СК «Неометрия» — компания с большой историей, репутацией, со своей философией, которая строится на заботе о клиентах и партнерах. Желаю коллегам успешной реализации новых девелоперских проектов не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах РФ», — сказал Эдуард Шило, АН «Город Квартир».

«Рад сотрудничать с СК«Неометрия». Проекты компании всегда превосходят любые, даже самые смелые ожидания. Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что в Краснодаре появятся такие масштабные жилые комплексы как «Ежи», «Синема» и другие. Уверен, что будущие ЖК от «Неометрии» станут еще более инновационными и комфортными», — поделился мнением Михаил Ширков, АН «Азбука Квартир».

© Фото Александра Галия, предоставлено пресс-службой СК «Неометрия»

© Фото Александра Галия, предоставлено пресс-службой СК «Неометрия»

«Хочу сказать большое спасибо компании «Неометрия» за приглашение таких сильных коучей, признанных экспертов и профессионалов в своих областях. Для меня участие в мероприятии стало бесценным опытом. Подобные мероприятия помогают не только развивать компетенции и навыки, но и выстраивать долгосрочные партнерские взаимоотношения с компанией», — считает Надежда Коренец, АН «Союз Застройщиков».