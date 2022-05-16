СК «Неометрия» провела в Краснодаре бизнес-встречу для агентов по недвижимости
СК «Неометрия» организовала в Краснодаре эксклюзивную бизнес-встречу «Дорого, Дорогое, Дорогим» для ключевых партнеров — агентов по недвижимости
Цель бизнес-встречи «Дорого, Дорогое, Дорогим» — поддержать ключевых агентов недвижимости юга России в текущей экономической ситуации, улучшить коммуникацию между агентами и покупателями для создания максимально комфортных условий для клиентов на всех этапах заключения сделки.
В начале встречи своим более чем 30-летним опытом поделился Игоря Манн. Основополагающим принципом работы с клиентами он назвал доверие.
«Успешные взаимоотношения с клиентом должны строиться на профессионализме и доверии. Доверие — это опыт, связанный с вашим поведением в прошлом, четкое выполнение представителями компаний своих обещаний и обязательств перед клиентами. Ведь покупатель заключает сделку не с компаниями или агентствами недвижимости, он покупают у человека, которому верит. Доверие нужно правильно создавать и поддерживать. Есть шесть рычагов, которые помогут развить то, что влияет на доверие, — это репутация, рекомендации, объединяющие моменты, первые впечатления, общение и профессионализм. Важно помнить, что доверие нарабатывается десятилетиями, а разрушить его можно буквально за несколько минут», — отметил Игорь Манн.
Еще один спикер — Иван Черемных — рассказал, как стать лучшим брокером и дорасти до комиссии в 7 млн руб. в месяц, показал высококлассные российские кейсы продаж. Он детально разобрал изменения российского рынка недвижимости, новые потребности покупателей и ключевые тренды на ближайшие годы.
Также на встрече выступил директор департамента по работе с партнерами строительной компании «Неометрия», руководитель корпоративной системы обучения для агентов по недвижимости «NeoАкадемия» Виталий Степанов.
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«Забота о клиентах, их комфорт — один из приоритетов для компании «Неометрия». Именно поэтому мы разработали специальную программу лояльности для агентов, которая не только поможет в работе нашим партнерам, но и улучшит взаимодействие менеджера с покупателем, чтобы на всех этапах заключения сделки клиенту было максимально комфортно. Мы постоянно развиваем и совершенствуем партнерские отношения с лучшими экспертами недвижимости. На наш взгляд, это прекрасная инвестиция не только в будущее компании, но и в развитие строительной отрасли региона», — рассказал Виталий Степанов.
Мероприятие «Дорого, Дорогое, Дорогим» посетили около 200 агентов по недвижимости из Краснодара, Сочи и других городов юга России. Для участников организовали фуршет, фотозону и интерактивные экраны с подробной информацией о ключевых ценностях, проектах, условиях сотрудничества и важнейших инструментах работы компании.
«Неометрия» планирует проводить подобные мероприятия на постоянной основе.
Своими впечатлениями от мероприятия поделились агенты по недвижимости.
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«СК «Неометрия» — компания с большой историей, репутацией, со своей философией, которая строится на заботе о клиентах и партнерах. Желаю коллегам успешной реализации новых девелоперских проектов не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах РФ», — сказал Эдуард Шило, АН «Город Квартир».
«Рад сотрудничать с СК«Неометрия». Проекты компании всегда превосходят любые, даже самые смелые ожидания. Еще несколько лет назад никто и подумать не мог, что в Краснодаре появятся такие масштабные жилые комплексы как «Ежи», «Синема» и другие. Уверен, что будущие ЖК от «Неометрии» станут еще более инновационными и комфортными», — поделился мнением Михаил Ширков, АН «Азбука Квартир».
«Хочу сказать большое спасибо компании «Неометрия» за приглашение таких сильных коучей, признанных экспертов и профессионалов в своих областях. Для меня участие в мероприятии стало бесценным опытом. Подобные мероприятия помогают не только развивать компетенции и навыки, но и выстраивать долгосрочные партнерские взаимоотношения с компанией», — считает Надежда Коренец, АН «Союз Застройщиков».
«Неометрия» является нашим партнером уже более шести лет. Вместе мы продаем большое количество объектов. Благодарим компанию за это мероприятие, для наших агентов по недвижимости это прекрасная возможность увеличить знания и приобрести дополнительные компетенции, а также выйти на новый уровень работы. Надеюсь, что в ближайшее время наше агентство получит статус платинового партнера федерального девелопера «Неометрия», — отметила Марина Еремякина, АН «Кубань Новострой».