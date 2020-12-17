На проект рекультивации мусорного полигона в Анапе хотят потратить 60 млн рублей
Власти Анапы 17 декабря сообщили, что хотят рекультивировать мусорный полигон в хуторе Красном
Вице-мэр Анапы Дмитрий Мариев провел выездное совещание на хуторе Красном. В нем также участвовали чиновники Приморского сельского округа, экологи и местные жители. На совещании обсудили меры по обеззараживанию территории мусорного полигона, который был закрыт более пяти лет назад.
За последние полгода на полигоне местные жители и представители службы мэрии не зафиксировали источников горения, а саму свалку пересыпают грунтом для прекращения доступа кислорода. Благодаря этим мерам, запах «практически не ощущается», заявили в пресс-службе администрации Анапы.
Как рассказал эколог Станислав Ермолаев, теперь следует реализовать проект по рекультивации территории. Чтобы исключить возможные возгорания, следует обустроить скважины для отвода горючих газов и защиты подземных вод от возможного заражения.
«Данная экологическая проблема требует оперативных мер, и является для нас приоритетной задачей. При поддержке мэра Анапы и губернатора Кубани мы намерены получить от министерства ТЭК и ЖКХ порядка 60 млн рублей на проект рекультивации полигона», — сообщил Мариев.
По данным чиновника, проектировочный процесс начнется в феврале 2021 года, а процесс рекультивации — в начале 2022-го.
Напомним, 8 октября министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края прислало ответ на запрос портала Юга.ру о вместимости полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и количестве производимых в крае отходов. По данным ведомства, ежегодно Кубань производит 2,5 млн тонн отходов, а полигонов для них хватит только на 2,5 года.
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