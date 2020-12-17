На проект рекультивации мусорного полигона в Анапе хотят потратить 60 млн рублей

Власти Анапы 17 декабря сообщили, что хотят рекультивировать мусорный полигон в хуторе Красном

Вице-мэр Анапы Дмитрий Мариев провел выездное совещание на хуторе Красном. В нем также участвовали чиновники Приморского сельского округа, экологи и местные жители. На совещании обсудили меры по обеззараживанию территории мусорного полигона, который был закрыт более пяти лет назад.

За последние полгода на полигоне местные жители и представители службы мэрии не зафиксировали источников горения, а саму свалку пересыпают грунтом для прекращения доступа кислорода. Благодаря этим мерам, запах «практически не ощущается», заявили в пресс-службе администрации Анапы.

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Как рассказал эколог Станислав Ермолаев, теперь следует реализовать проект по рекультивации территории. Чтобы исключить возможные возгорания, следует обустроить скважины для отвода горючих газов и защиты подземных вод от возможного заражения.

«Данная экологическая проблема требует оперативных мер, и является для нас приоритетной задачей. При поддержке мэра Анапы и губернатора Кубани мы намерены получить от министерства ТЭК и ЖКХ порядка 60 млн рублей на проект рекультивации полигона», — сообщил Мариев.

По данным чиновника, проектировочный процесс начнется в феврале 2021 года, а процесс рекультивации — в начале 2022-го.