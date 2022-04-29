На водоемах Краснодара начали следить за безопасностью через видеокамеры

В Краснодаре провели заседание по усилению мер безопасности на водных объектах Начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин сказал, что ежегодно по меньшей мере тонут 10 человек и эта цифра может увеличиться. В опасных местах купаются не только взрослые, но и дети.

Чтобы следить за отдыхающими, в Краснодаре на водных объектах круглосуточно работают 43 видеокамеры. С их помощью мониторят акваторию старого русла реки Кубань в районе Солнечного Острова, улицы Береговой, Кубанскую Набережную и Рождественский парк, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Также на реке Кубань в районе детского морского центра по улице Буденого, 107 впервые будут работать сезонные спасательные посты. Вдоль всей береговой линии разместят спасательные пункты и организуют дежурства муниципальной Службы спасения.

Как писали Юга.ру, летом 2021 года в Краснодаре унесло течением трех девочек. Рядом с бульваром Клары Лучко пропала 16-летняя девушка. Еще через два дня унесло двух других.