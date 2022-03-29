Власти Краснодара в 2022 году хотят закупить трамваи на 1 млрд рублей
В администрации Краснодара 29 марта рассказали, что в 2022 году собираются направить 1 млрд 75 млн рублей на обновление трамвайного парка
В мэрии Краснодара рассказали, что в 2022 году в городе продолжится обновление парка трамваев. На это выделят 1 млрд рублей 75 млн рублей. Сейчас в мэрии считают, сколько вагонов можно закупить на эту сумму.
Из этой суммы 1 млрд рублей поступил из краевого бюджета, 75,3 млн рублей — софинансирование из городского бюджета.
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В администрации добавили, что в 2019, 2020 и 2021 годах для города закупили 103 новых трамвая (обновили 31,8% парка). Сейчас почти 40% трамвайного парка нуждается в замене.
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