Власти Краснодара в 2022 году хотят закупить трамваи на 1 млрд рублей

В администрации Краснодара 29 марта рассказали, что в 2022 году собираются направить 1 млрд 75 млн рублей на обновление трамвайного парка

В мэрии Краснодара рассказали, что в 2022 году в городе продолжится обновление парка трамваев. На это выделят 1 млрд рублей 75 млн рублей. Сейчас в мэрии считают, сколько вагонов можно закупить на эту сумму.

Из этой суммы 1 млрд рублей поступил из краевого бюджета, 75,3 млн рублей — софинансирование из городского бюджета.