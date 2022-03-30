В Краснодаре бизнес-эксперты ищут пути преодоления кризиса

Поскольку южные аэропорты закрыты вот уже несколько недель, площадкой для встречи профессионального сообщества маркетологов, PR-щиков и работников креативных индустрий стал Telegram-канал креативного агентства Ruport.

Второе по счету мероприятие состоялось 25 марта. Тема была определена самой российской действительностью — «Бизнес в текущей реальности». Директор по стратегии Ruport Валерия Кадина в своем выступлении прямо поставила вопрос: «Что мы имеем сегодня — пропасть или окно возможностей?». Не предлагая универсальные рецепты, она указала, как бренды могут использовать кризис себе во благо.

О том, как ставить цели для развития бизнеса сегодня, рассказал стратег-консультант, основатель консалтинговой компании Gai.company Гай Карапетян. Он уделил внимание и тому, как использовать стратегические сценарии и OKR для целеполагания в условиях неопределенности.

Сергей Евсюков, эксперт в области social media, поделился своими наблюдениями относительно будущего соцсетей. Как изменились алгоритмы «ВКонтакте», пока основная масса интернет-пользователей постила в Instagram и TikTok, стоит ли делать ставку на Telegram, нужна ли SMM-стратегия во время турбулентности — на эти и многие другие вопросы участники получили ответы в простой и доступной форме.

Следующая встреча RUPORT_ED состоится в апреле.