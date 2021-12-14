Агентство Ruport запустило образовательный проект в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Изображение пресс-службы Ruport
    © Изображение пресс-службы Ruport

На первом занятии Ruport Education выступил основатель школы креативного мышления ИКРА Василий Лебедев

Агентство Ruport, известное организацией первого в России интервью Илона Маска и другими креативными решениями, в год своего 20-летия запустило новый проект. Участникам данного некоммерческого проекта необходимо пройти регистрацию на сайте в связи с ограниченным количеством мест.

«Название мероприятия происходит из двух слов, а ED — это сокращенно EDUCATION (обучение). Таким образом, RUPORT_ED — это закрытые встречи, на которых мы рады видеть всех, кто причастен к созданию и продвижению брендов. Мы делаем их для тех, кто устал ходить по лекциям и ловить себя на мысли «где‑то я это уже слышал», — заявил руководитель Ruport Роман Левицкий.

Серию образовательно-просветительских мероприятий открыла встреча с ведущими спикерами агентства, а также с гендиректором школы инноваций ИКРА Василием Лебедевым. Представители агентства говорили об исследованиях, инновациях, брендах и позиционировании компаний в современном мире.

Как сообщали ранее Юга.ру, агентство Ruport победило на фестивале рекламы «Каннские львы».

Ruport Лекции Образование

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