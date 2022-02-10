«Ростелеком» доверил общение с клиентами роботу-оператору от VS Robotics

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  • © Фото пресс-службы «Ростелекома»
    © Фото пресс-службы «Ростелекома»

«Ростелеком» и разработчик в области искусственного интеллекта VS Robotics масштабировали проект по цифровизации клиентского сервиса

Робот-оператор возьмет на себя общение с юрлицами — корпоративными клиентами «Ростелекома». Он будет информировать их о долгах и уточнять сроки оплаты.

«Робот-оператор распознает речь человека, ведет реалистичный диалог любой сложности, обладает высокой скоростью обработки информации, фиксирует, а также контролирует качество и эффективность переговоров, выполняет входящие и исходящие вызовы. Правильное и своевременное применение этого инструмента способно значительно сократить расходы и переориентировать внимание операторов контакт-центров на индивидуальную работу», — заявил директор центра кредитного контроля ПАО «Ростелеком» Илья Курцев.

Сотрудничество «Ростелекома» и VS Robotics началось в 2018 году. За это время с применением роботизированной системы было обработано 5 млн минут разговоров.

«Имеющийся опыт работы с «Ростелекомом» позволил нам масштабировать проект в кратчайшие сроки. Это решение легко можно развернуть в тех компаниях, откуда ежедневно совершается большое количество исходящих звонков, в любом контакт-центре, там, где важно качество переговоров и есть потребность в их автоматизации: от телемаркетинга до сферы взыскания», — отметил гендиректор АБК Дмитрий Теплицкий.

Как сообщали ранее Юга.ру, 8 февраля «Ростелеком» и ПФР подвели итоги проекта «Азбука интернета».

Ростелеком сфера услуг Технологии

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