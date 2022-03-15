«Ростелеком» рассказал об изменениях в оплате услуг

Партнерский Вся Россия

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  • © Изображение пользователя BlurryMe с сайта shutterstock.com
    © Изображение пользователя BlurryMe с сайта shutterstock.com

«Ростелеком» рассказал, как оплачивать услуги без сервисов Google Pay и Apple Pay

Банковской картой без комиссии можно оплатить услуги «Ростелекома» на сайте компании, в личном кабинете абонента и мобильном приложении «Мой Ростелеком». Внести платеж с использованием карты или наличными можно также в терминалах, банкоматах, отделениях «Почты России» и салонах связи.

Если округлить сумму платежа в большую сторону (например, до 400 рублей) — переплата будет отражена на лицевом счете и зачтется в следующем расчетном периоде.

Также доступна оплата услуг без комиссии в онлайн- и мобильных банках.

На сайте доступна оплата через систему быстрых платежей (СБП). Скоро сервис появится в личном кабинете пользователей «Ростелекома».

Samsung Pay официально сообщил, что в сервисе по-прежнему доступна бесконтактная оплата с картой «Мир».

Для оплаты подписок Wink нужно отключить их продление в App Store и Google Play и оформить подписку с банковской картой в личном кабинете видеосервиса. Инструкция по привязке банковской карты доступна по ссылке. Уже оплаченные подписки через App Store и Google Play доступны до конца срока действия.

Оплатить подписку со счета Apple ID можно двумя способами: через App Store, нажав на аватарку в правом верхнем углу, или с помощью подарочного сертификата, доступного в ряду банков, с его активацией в App Store.

МТС, «Билайн» и «Мегафон» опубликовали на своих сайтах инструкции по подключению и оплате покупок и подписок в сервисах Apple (App Store, Apple Music, Apple TV, iTunes), Google Play и Huawei AppGallery.

Как сообщали ранее Юга.ру, по итогам 2021 года «Ростелеком» укрепил позиции на рынке ключевых решений.

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