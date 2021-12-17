Приговор ростовского суда впервые официально подтвердил присутствие военных из России в Донбассе. Песков заявил, что это ошибка, и приговор удалили

Кировский районный суд Ростова-на-Дону опубликовал приговор от 10 ноября с показаниями свидетеля о поставках питания для российских военных в ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал текст ошибкой и подчеркнул, что Россия предоставляет только гуманитарную помощь жителям Украины.

«Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал текст приговора. Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории РФ», — заявил Песков.

The Insider (внесен в список иноагентов 23.07.2021) сообщил, что после этого заявления приговор удалили с сайта суда. Однако его сохранил «Архив интернета», поэтому документ до сих пор доступен для чтения.