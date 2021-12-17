Ростовский суд косвенно подтвердил присутствие военных РФ в Донбассе, а Песков его отрицает
Приговор ростовского суда впервые официально подтвердил присутствие военных из России в Донбассе. Песков заявил, что это ошибка, и приговор удалили
Кировский районный суд Ростова-на-Дону опубликовал приговор от 10 ноября с показаниями свидетеля о поставках питания для российских военных в ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал текст ошибкой и подчеркнул, что Россия предоставляет только гуманитарную помощь жителям Украины.
«Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал текст приговора. Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории РФ», — заявил Песков.
The Insider (внесен в список иноагентов 23.07.2021) сообщил, что после этого заявления приговор удалили с сайта суда. Однако его сохранил «Архив интернета», поэтому документ до сих пор доступен для чтения.
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Из текста документа понятно, что Забалуев входил в руководство фирмы «Технология», которая обеспечивает военное питание. Чиновник — глава Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа — требовал 90 тыс. рублей каждый месяц в обмен на невмешательство в ход поставок продовольствия для российских военнослужащих на востоке Украины.
Это подтверждают показания Забалуева, которые приведены в приговоре. По его словам, раз в две недели более 70 грузовиков загружали мукой, консервами и свежими овощами на 130 млн рублей и отправляли в воинские части на территории ДНР и ЛНР.
В Кировском районном суде объяснили РБК, что ошибки со стороны суда точно нет.
«Обезличенный приговор соответствует оригиналу в материалах уголовного дела. Там приведены показания подсудимого. Мы же не можем повлиять на его показания. В фабуле обвинения и в том, что признает суд, этого не говорится», — отметили в пресс-службе суда.
Напомним, на этой неделе ЕСПЧ присудил 9 тыс. евро семье кубанца, погибшего 20 лет назад на службе в армии.