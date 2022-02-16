В Краснодарском крае выявили почти 5 тыс. заболевших за сутки после двухдневного спада
Число заболевших коронавирусом за сутки на Кубани впервые приблизилось к отметке 5 тыс., а Новороссийск обогнал Краснодар
16 февраля в оперштабе Краснодарского края сообщили, что за прошедшие сутки в регионе обнаружили коронавирус у 4 тыс. 983 человек. Напомним, вчера сообщали о 3 тыс. 72 пациентах.
Заболело 2 тыс. 995 женщин и 1 тыс. 988 мужчин, среди них 405 несовершеннолетних. Возраст пациентов — от 16 дней до 94 лет.
По количеству заболевших Новороссийск обогнал Краснодар — там зафиксировали 1 тыс. 398 заражений (вчера было всего 77). В Краснодаре нашли 1 тыс. 338 заболевших.
Статистика по краю выглядит так:
- Геленджик — 209;
- Северский район — 189;
- Тимашевский район — 171;
- Сочи — 158;
- Тихорецкий район — 142;
- Абинский район — 133;
- Туапсинский район — 108;
- Динской район — 104;
- Анапа — 77;
- Выселковский район — 74;
- Усть-Лабинский район — 70;
- Ейский район — 68;
- Крымский район — 63;
- Кавказский район — 62;
- Славянский район — 58;
- Курганинский район — 54;
- Брюховецкий и Ленинградский районы — 49;
- Кореновский район — 47;
- Павловский район — 41;
- Приморско-Ахтарский и Тбилисский районы — 40;
- Темрюкский район — 34;
- Красноармейский район — 30;
- Калининский район — 26;
- Каневской район — 24;
- Лабинский район — 21;
- Белоглинский и Отрадненский районы — 17;
- Крыловский район — 16;
- Успенский район — 14;
- Армавир и Кущевский район — 17;
- Новопокровский район — 7;
- Щербиновский район — 5;
- Староминский и Белореченский районы — 3;
- Мостовский район — 2.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 3370.
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Напомним, 15 февраля в Краснодаре решили закрыть обсерватор на 30 коек, потому что им давно не пользуются.
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