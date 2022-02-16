В Краснодарском крае выявили почти 5 тыс. заболевших за сутки после двухдневного спада

Число заболевших коронавирусом за сутки на Кубани впервые приблизилось к отметке 5 тыс., а Новороссийск обогнал Краснодар

16 февраля в оперштабе Краснодарского края сообщили, что за прошедшие сутки в регионе обнаружили коронавирус у 4 тыс. 983 человек. Напомним, вчера сообщали о 3 тыс. 72 пациентах.

Заболело 2 тыс. 995 женщин и 1 тыс. 988 мужчин, среди них 405 несовершеннолетних. Возраст пациентов — от 16 дней до 94 лет.