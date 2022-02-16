В Краснодарском крае выявили почти 5 тыс. заболевших за сутки после двухдневного спада

Краснодарский край

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  • © Фото maksymiv_yura, freepik.com
    © Фото maksymiv_yura, freepik.com

Число заболевших коронавирусом за сутки на Кубани впервые приблизилось к отметке 5 тыс., а Новороссийск обогнал Краснодар

16 февраля в оперштабе Краснодарского края сообщили, что за прошедшие сутки в регионе обнаружили коронавирус у 4 тыс. 983 человек. Напомним, вчера сообщали о 3 тыс. 72 пациентах.

Заболело 2 тыс. 995 женщин и 1 тыс. 988 мужчин, среди них 405 несовершеннолетних. Возраст пациентов — от 16 дней до 94 лет.

  • © Скриншот инфографики с сайта yandex.ru/covid19/stat
    © Скриншот инфографики с сайта yandex.ru/covid19/stat
  • © Скриншот инфографики с сайта yandex.ru/covid19/stat
    © Скриншот инфографики с сайта yandex.ru/covid19/stat

По количеству заболевших Новороссийск обогнал Краснодар — там зафиксировали 1 тыс. 398 заражений (вчера было всего 77). В Краснодаре нашли 1 тыс. 338 заболевших. 

Статистика по краю выглядит так:

  • Геленджик — 209;
  • Северский район — 189;
  • Тимашевский район — 171;
  • Сочи — 158;
  • Тихорецкий район — 142;
  • Абинский район — 133;
  • Туапсинский район — 108;
  • Динской район — 104;
  • Анапа — 77;
  • Выселковский район — 74;
  • Усть-Лабинский район — 70;
  • Ейский район — 68;
  • Крымский район — 63;
  • Кавказский район — 62;
  • Славянский район — 58;
  • Курганинский район — 54;
  • Брюховецкий и Ленинградский районы — 49;
  • Кореновский район — 47;
  • Павловский район — 41;
  • Приморско-Ахтарский и Тбилисский районы — 40;
  • Темрюкский район — 34;
  • Красноармейский район — 30;
  • Калининский район — 26;
  • Каневской район — 24;
  • Лабинский район — 21;
  • Белоглинский и Отрадненский районы — 17;
  • Крыловский район — 16;
  • Успенский район — 14;
  • Армавир и Кущевский район — 17;
  • Новопокровский район — 7;
  • Щербиновский район — 5;
  • Староминский и Белореченский районы — 3;
  • Мостовский район — 2.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 3370.

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Напомним, 15 февраля в Краснодаре решили закрыть обсерватор на 30 коек, потому что им давно не пользуются.

Коронавирус Краснодар Новороссийск

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