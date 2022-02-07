Трамваи по улице Московской в Краснодаре планируют запустить 31 марта

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказали журналистам, что трамваи по новой ветке пойдут 31 марта

Напомним, новую трамвайную ветку в Краснодаре начали строить в январе 2021 года. В июле чиновники пообещали закончить строительство до конца 2021 года. В августе там начали укладывать рельсов. В ноябре готовность линии составила 70%. В декабре мэр Краснодара Андрей Алексеенко, раскритиковал ход строительства трамвайной линии и потребовал ускорить процесс, сроки запуска движения по новой трамвайной ветки перенесли на конец марта 2022 года.

7 февраля сайт РБК Краснодар опубликовал новость, в которой говорится о запуске трамвайного движения на улице Московской. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказал, что трамваи там начнут курсировать 31 марта.

Также издание сообщает, что мэрия Краснодара планирует заключить два трехсторонних соглашения по строительству новых трамвайных линий в городе. Их протяженность составит 71 км. Сторонами концессионных соглашений станут ДОМ.РФ и ВЭБ.РФ.

Планируется, по первому контракту трамвайные пути начнут строить в Гидрострое. Также подразумевается продление линии по улице 40 лет Победы до Багряной, со строительством трамвайного депо и далее, в сторону Восточного обхода. Стоимость строительства оценивается в 20 млрд рублей.

По второму соглашунию — от Красных Партизан вдоль Западного обхода с выходом на Немецкую деревню и далее к «Баскет Холлу». Оттуда трамваи будут возвращаться на улицу Московскую. По предварительным подсчетам, стоимость строительства составит 13,5 млрд рублей.

По словам Архипова, для полноценной работы новых линий по концессионному соглашению потребуется закупить 65 трамваев. Подписать документы стороны планируют в 2022 году, а начать работы — в 2024 году.