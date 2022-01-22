Аэропорт Краснодара временно закрыли из-за снега

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы аэропорта Краснодара
    © Фото пресс-службы аэропорта Краснодара

Международный аэропорт Краснодара 22 января временно приостановил работу. После снегопада там обрабатывают аэродром

В ночь на 22 января в Краснодаре пошел сильный снегопад. Из-за этого аэропорт Краснодара приостановил работу до 4 утра и задержал 15 рейсов.

Утром в пресс-службе аэропорта сообщили, что закрытие продлили до 15:00 22 января в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного полета.

Из-за сложных погодных условий четыре рейса отправили на запасные аэродромы. Самолеты из Москвы, Омска и Челябинска приземлились в Минеральных водах. Еще один рейс посадили в Екатеринбурге.

Еще три рейса отменили. Это самолеты авиакомпании «Азимут» в Минск и Брянск и борт Utair в Сочи.

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Аэропорт Краснодара временно закрыли из-за снега
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