Аэропорт Краснодара временно закрыли из-за снега
Международный аэропорт Краснодара 22 января временно приостановил работу. После снегопада там обрабатывают аэродром
В ночь на 22 января в Краснодаре пошел сильный снегопад. Из-за этого аэропорт Краснодара приостановил работу до 4 утра и задержал 15 рейсов.
Утром в пресс-службе аэропорта сообщили, что закрытие продлили до 15:00 22 января в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного полета.
Из-за сложных погодных условий четыре рейса отправили на запасные аэродромы. Самолеты из Москвы, Омска и Челябинска приземлились в Минеральных водах. Еще один рейс посадили в Екатеринбурге.
Еще три рейса отменили. Это самолеты авиакомпании «Азимут» в Минск и Брянск и борт Utair в Сочи.
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