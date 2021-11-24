В гимназии №72 в Краснодаре эвакуировали учеников из-за угрозы взрыва

Краснодарский край

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  • © Фото из «Яндекс.Карт»
    © Фото из «Яндекс.Карт»

Вечером 24 ноября в краснодарскую гимназию №72 позвонил неизвестный и сообщил об угрозе взрыва или поджога

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали Юга.ру, что вечером 24 ноября в гимназию №72 поступил звонок. Неизвестный сообщил о намерении заминировать или поджечь школу.

В гимназии находились дети, которые посещают кружки и секции. Всего было 118 учеников и 23 педагога. Всех эвакуировали, а затем дети и учителя ушли домой.

«Информацию передали в ЕДДС. Самостоятельно обследовали территорию, ничего не обнаружили. На место приехали службы, проводится обследование», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе УМВД по Краснодару журналисту Юга.ру сказали, что гимназию обследовали и не нашли никаких предметов, представляющих опасность.

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В гимназии №72 в Краснодаре эвакуировали учеников из-за угрозы взрыва
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