В Краснодаре сносят 240 самовольно построенных гаражей. Их владельцы против

В Краснодаре начали сносить 240 гаражей. Собственники говорят, что их не предупреждали

«Администрация Прикубанки расширяет территорию для своего нового офиса. Людей не предупредили. Говорят, предупреждали в 2009 году», — написал автор.

В пресс-службе мэрии Краснодара подтвердили информацию о сносе гаражей. Там сказали, что между домами № 234 по улице 1-го Мая и № 55 по улице Восточно-Кругликовской 240 гаражей размещены без правильно оформленной в земельно-правовой документации.

Материалы о самовольных временных постройках направили комиссию по пресечению незаконного размещения временных сооружений, рекламных конструкций и заграждений на территории Краснодара. После этого в ведомстве издали постановление о сносе гаражей.

«В ноябре 2019 года на гаражах были размещены требования о необходимости их демонтировать в течение 10 дней. Собственники не исполнили данное требование, в последующем администрация издала постановление о демонтаже конструкций. 12 ноября этого года были размещены уведомления о демонтаже гаражей силами администрации», — сказали в пресс-службе.

Сносом объектов заниматся МКУ «Служба спасения».