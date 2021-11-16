В Краснодаре сносят 240 самовольно построенных гаражей. Их владельцы против

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграма «Туподар Краснодар», t.me/typodar
    © Скриншот видео из телеграма «Туподар Краснодар», t.me/typodar

В Краснодаре начали сносить 240 гаражей. Собственники говорят, что их не предупреждали

В телеграм-канале «Туподар Краснодар» 15 ноября написали, что на улице 1-го Мая, 234 сносят гаражи. 

«Администрация Прикубанки расширяет территорию для своего нового офиса. Людей не предупредили. Говорят, предупреждали в 2009 году», — написал автор.

В пресс-службе мэрии Краснодара подтвердили информацию о сносе гаражей. Там сказали, что между домами № 234 по улице 1-го Мая и № 55 по улице Восточно-Кругликовской 240 гаражей размещены без правильно оформленной в земельно-правовой документации.

Материалы о самовольных временных постройках направили комиссию по пресечению незаконного размещения временных сооружений, рекламных конструкций и заграждений на территории Краснодара. После этого в ведомстве издали постановление о сносе гаражей.

«В ноябре 2019 года на гаражах были размещены требования о необходимости их демонтировать в течение 10 дней. Собственники не исполнили данное требование, в последующем администрация издала постановление о демонтаже конструкций. 12 ноября этого года были размещены уведомления о демонтаже гаражей силами администрации», — сказали в пресс-службе.

Сносом объектов заниматся МКУ «Служба спасения». 

Как писали Юга.ру, при демонтаже гаражей на улице Димитрова в Краснодаре нашли ручную осколочную гранату F-1. А еще раньше в этих же гаражах обнаружили лошадь. 

ЖКХ Краснодар

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