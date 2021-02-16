На улице Ватутина в Краснодаре снесли 37 гаражей

Кроме того, суд вынес решение о сносе объектов капитального строительства на улице Соборной, 75 и 1-й Заречной, 44. Все эти здания демонтировали.

На планерке в мэрии Краснодара 15 февраля обсудили демонтаж незаконных ларьков, построек и других объектов. Как рассказал заместитель начальника управления муниципального контроля Михаил Дагбаш, снесли 37 гаражей на проспекте Ватутина. Два гаража убрали около Димитрова, 69. Также демонтировали около 50 рекламных конструкций по городу.

В ближайшее время администрация Западного округа планирует обсудить с жителями на Ватутина планы по благоустройству освободившейся территории. Глава города Евгений Первышов добавил, что после сноса самостроев необходимо использовать участки для создания спортивных и зеленых зон, детских площадок. В случае, если после демонтажа будет негде ставить машины, есть возможность сформировать площадку для парковки — «на паркинге можно разместить гораздо больше автомобилей».

В любом случае, отметил он, определять назначение свободных территорий должны местные жители:

«Ни один земельный участок, который мы освободили, не ушел с торгов и не застроился. Свои обещания мы держим. Но как только приступаем к сносу или зачистке какой-то территории, начинается всплеск эмоций, предположения, что земля кому-то понравилась. Поэтому уже на стадии демонтажа должен быть протокол решения с жильцами, как дальше использовать эту территорию».

В пресс-службе администрации отметили, что планируется и далее сносить металлические гаражи, установленные без разрешений.

Напомним, осенью 2020 года на улице Стахановской демонтировали 35 гаражей.