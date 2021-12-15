ЕСПЧ присудил 9 тыс. евро семье парня из Краснодарского края, погибшего в армии 20 лет назад

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 9 тыс. евро семье Вячеслава Палия спустя 20 лет после его смерти в армии

14 декабря Европейский суд по правам человека признал обоснованной жалобу фонда «Право матери» и присудил компенсацию семье Вячеслава Палия, погибшего в армии в 2002 году. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. Палия призвали на службу из Краснодарского края в конце 2001 года. За две недели до демобилизации парень погиб на посту. Расследование выявило, что двое сослуживцев регулярно избивали Палия. Их приговорили к лишению свободы на сроки 4 и 4,5 года по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Читайте также: ЕСПЧ обязал Россию выплатить почти миллион евро компенсаций по делам о пытках

Фонд «Право Матери» подал иск о компенсации морального вреда от имени отца погибшего военнослужащего, Ивана Палия. В августе 2011 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил исковые требования на сумму 300 тыс. рублей. Их должно было выплатить управление Северо-Кавказского военного округа, но в феврале 2012 года ведомство ликвидировали. Фонд «Право матери» несколько раз подавал прошения о замене должника, но решение суда так и не исполнили. В 2015 году фонд подал жалобу в ЕСПЧ. Спустя шесть лет ЕСПЧ обязал Россию выплатить отцу погибшего 7 тыс. евро за неисполнение государством решения районного суда и 2 тыс. евро компенсации за моральный ущерб. Сам Иван Палий до решения суда не дожил, поэтому компенсацию получит его вдова. В фонде «Право матери» рассказали, что иногда ждать решения приходится еще дольше: например, ЕСПЧ до сих пор не рассмотрел жалобу по делу о смерти Евгения Филиппова, поданную в 2009 году.

Читайте также: Минюст РФ внес в реестр иноагентов четырех журналистов и организацию по защите прав призывников