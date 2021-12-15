ЕСПЧ присудил 9 тыс. евро семье парня из Краснодарского края, погибшего в армии 20 лет назад

Краснодарский край

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру
    © Фото Влада Александрова, Юга.ру

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 9 тыс. евро семье Вячеслава Палия спустя 20 лет после его смерти в армии

14 декабря Европейский суд по правам человека признал обоснованной жалобу фонда «Право матери» и присудил компенсацию семье Вячеслава Палия, погибшего в армии в 2002 году. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Палия призвали на службу из Краснодарского края в конце 2001 года. За две недели до демобилизации парень погиб на посту. Расследование выявило, что двое сослуживцев регулярно избивали Палия. Их приговорили к лишению свободы на сроки 4 и 4,5 года по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

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Фонд «Право Матери» подал иск о компенсации морального вреда от имени отца погибшего военнослужащего, Ивана Палия. В августе 2011 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил исковые требования на сумму 300 тыс. рублей. Их должно было выплатить управление Северо-Кавказского военного округа, но в феврале 2012 года ведомство ликвидировали. Фонд «Право матери» несколько раз подавал прошения о замене должника, но решение суда так и не исполнили. 

В 2015 году фонд подал жалобу в ЕСПЧ. Спустя шесть лет ЕСПЧ обязал Россию выплатить отцу погибшего 7 тыс. евро за неисполнение государством решения районного суда и 2 тыс. евро компенсации за моральный ущерб. Сам Иван Палий до решения суда не дожил, поэтому компенсацию получит его вдова. 

В фонде «Право матери» рассказали, что иногда ждать решения приходится еще дольше: например, ЕСПЧ до сих пор не рассмотрел жалобу по делу о смерти Евгения Филиппова, поданную в 2009 году.

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«Наша задача — не «золотые галочки» выигранных дел, а конкретное восстановление права конкретной семьи. Юристы фонда защищают права родителей погибших военнослужащих и сразу выигрывают более 80% дел. По остальным делам фонд добивается справедливости в судах вышестоящих инстанций внутри страны. И лишь иногда юристы вынуждены обращаться в ЕСПЧ», — отметили в фонде.

Недавно ЕСПЧ удовлетворил еще одну жалобу «Права матери»: по делу о гибели Владимира Селипетова из Ростовской области. По официальной версии он совершил самоубийство в 2008 году на службе в Южной Осетии. Уголовное дело несколько раз возбуждали и прекращали, но качественного следствия родители погибшего добиться не смогли. В октябре 2021 года ЕСПЧ присудил матери погибшего Людмиле Селипетовой 18,7 тыс. евро компенсации морального вреда за неэффективность расследования смерти ее сына. 

Фонд «Право матери» предоставляет бесплатную юридическую помощь семьям погибших военнослужащих и защищает их права в судах всех инстанций, выпускает справочную литературу. Поддержать работу организации можно пожертвованиями на сайте.

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ЕСПЧ присудил 9 тыс. евро семье парня из Краснодарского края, погибшего в армии 20 лет назад
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