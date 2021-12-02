Оппозиционного депутата из Ейска Александра Коровайного хотят лишить депутатского мандата

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На заседании комиссии 2 декабря рассмотрят вопрос о лишении депутатского мандата ейского депутата Александра Коровайного

Ейский депутат Александр Коровайный 1 декабря написал в своем телеграме, что его хотят лишить депутатского мандата по просьбе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Причиной этому стал банковский счет, который на имя депутата открыли его родители еще в 1992 году, и банковский перевод.

«О том, какие претензии лично ко мне, могу судить только по телефонному разговору. Якобы я не указал счет в Сбербанке, открытый моими родителями на мое имя в 1992 году. Но этот счет я закрыл еще в 2012 году. Также я не указал в доходах перевод, который сделали на мою карту для моей подруги, у которой карта заблокирована. Но это не доход, и указывать я это не должен был», — написал Коровайный.

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Вопрос о лишении Коровайного мандата 2 декабря рассмотрит комиссия по законности. По ее рекомендациям решение примет сессия 8 декабря. Как написал Коровайный, изначально этот вопрос обещали рассмотреть в течение месяца, но решили перенести заседание на четверг.

Кроме того, Коровайный не единственный, кого собираются лишить мандата. Под такие же санкции попал Александр Батуринец. Он не указал в налоговой декларации социальные выплаты, которые получил в период пандемии.

«Мы не давали протянуть многие коррупционные вопросы, боролись против коррупции в образовании, против продажи детских садиков, за качественное питание детей в детсадах и многое другое. И вот с нами решили расправиться на основании анонимок», — прокомментировал Коровайный.

Ранее Юга.ру писали, что прокуратура потребовала снять с выборов в Госдуму Коровайного из-за участия в январском митинге в поддержку политика Алексея Навального. Депутат объяснил, что присутствовал на мероприятии как корреспондент интернет-портала «Молния».

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