Оппозиционного депутата из Ейска Александра Коровайного хотят лишить депутатского мандата

Ейский депутат Александр Коровайный 1 декабря написал в своем телеграме, что его хотят лишить депутатского мандата по просьбе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Причиной этому стал банковский счет, который на имя депутата открыли его родители еще в 1992 году, и банковский перевод.

«О том, какие претензии лично ко мне, могу судить только по телефонному разговору. Якобы я не указал счет в Сбербанке, открытый моими родителями на мое имя в 1992 году. Но этот счет я закрыл еще в 2012 году. Также я не указал в доходах перевод, который сделали на мою карту для моей подруги, у которой карта заблокирована. Но это не доход, и указывать я это не должен был», — написал Коровайный.