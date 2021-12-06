Запуск новой трамвайной ветки в Краснодаре перенесли на март 2022 года

Строительство новой линии по улице Московской завершено на 75%. Ранее трамвайную ветку обещали сдать до конца 2021 года

Напомним, строительство трамвайной ветки по улице Московской Солнечной до Петра Метальникова началось в январе 2021 года. Летом Евгений Первышов, который тогда занимал пост мэра города, пообещал, что объект закончат до конца 2021 года и пустить по линии трамваи. В августе произошел сбой с поставкой комплектующих, работы там возобновились в конце месяца.

В ноябре чиновники отчитались, что готовность объекта составляла 70%. 6 декабря мэр Краснодара Андрей Алексеенко, раскритиковал ход строительство трамвайной линии и потребовал ускорить процесс.