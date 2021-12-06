Запуск новой трамвайной ветки в Краснодаре перенесли на март 2022 года

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

Строительство новой линии по улице Московской завершено на 75%. Ранее трамвайную ветку обещали сдать до конца 2021 года

Напомним, строительство трамвайной ветки по улице Московской Солнечной до Петра Метальникова началось в январе 2021 года. Летом Евгений Первышов, который тогда занимал пост мэра города, пообещал, что объект закончат до конца 2021 года и пустить по линии трамваи. В августе произошел сбой с поставкой комплектующих, работы там возобновились в конце месяца.

В ноябре чиновники отчитались, что готовность объекта составляла 70%. 6 декабря мэр Краснодара Андрей Алексеенко, раскритиковал ход строительство трамвайной линии и потребовал ускорить процесс.

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«Если мы жителям пообещали, мы должны свои обещания доводить до конца и отвечать за те слова, которые сказали. Есть муниципальный контракт и для меня несовсем понятно, в чем причина переноса сроков. Нужно ускоряться. Мы обязаны этот объект ввести вовремя», — сказал Алексеенко.

Позже стало известно, что к концу 2021 года трамваи по новой ветке не пойдут. В мэрии Краснодара заявили, что сейчас готовность новой линии составляет 75%. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, уже завершено переустройство сетей в районе улиц Московской и Солнечной. Уложено 3 тыс. 800 м новой рельсошпальной решетки. Работы продолжаются в подземных переходах через Московскую и Петра Метальникова.

Планируется, что заработает новая трамвайная линия в конце марта 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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Запуск новой трамвайной ветки в Краснодаре перенесли на март 2022 года
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