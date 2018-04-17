В Анапе возобновили проверки по сообщениям о пытках в полиции
«Комитет против пыток» сообщил об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по жалобам трех жителей Анапы о пытках в полиции
Как сообщали Юга.ру, трое жителей Анапы (Тигран Григорян, Артем Бегларян и Григорий Ачкасов) сообщили о том, что их подвергали пыткам в отделе полиции — якобы сотрудники МВД требовали от них признаться в совершении разбойного нападения на пожилую пару. Мужчин, по их словам, избивали и пытали электрическим током. Все написали явку с повинной. В июле 2016 года их признали виновными и приговорили к различным срокам. В январе 2018 года они обратились за юридической помощью, когда узнали, что в отношении неустановленных сотрудников анапского отдела полиции возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.
Бегларян жаловался в прокуратуру, но по итогам процессуальной проверки в возбуждении уголовного дела было отказано. Так происходило еще два раза.
Юристы «Комитета» обжаловали в прокуратуру постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по жалобам Артема Бегларяна и Григория Ачкасова. Они потребовали установить местонахождение материалов проверки по обращению Тиграна Григоряна, потому что в местном следственном отделе сообщили, что такой материал у них не значится.
«Сегодня юристам "Комитета против пыток" стало известно, что эти отказные постановления следователя Ивана Синяпко были отменены спустя два года, а материалы возвращены для проведения дополнительной проверки», — сообщили в пресс-службе организации.
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