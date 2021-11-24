В Краснодаре чиновники пообещали отреставрировать Дом профессора Данилюка в 2022 году

Памятник культурного наследия находится на улице Красноармейской, 30. Его обещают отремонтировать уже пару лет

Напомним, в августе 2020 года бывший мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что Дому Данилюка требуется серьезная реконструкция. Затем депутаты городской думы рассмотрели вопрос о выделении средств на проведение работы. Позже стало известно, что проект реставрации памятника получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. 10 июня город заключил договор с Росгосэкспертизой при министерстве культуры РФ на проверку достоверности определения сметной стоимости выполнения работ. Заключение планировали получить в течение двух месяцев, после чего начать реконструкцию.

Ранее Юга.ру писали о состоянии пяти памятников культурного наследия, которые в 2020 году решили отреставрировать чиновники. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

23 ноября в пресс-службе в администрации Краснодара сообщили, что реставрацию Дома Данилюка выполнят в 2022 году. На эти работы уже зарезервированы бюджетные деньги. По словам директора городского департамента строительства Артема Аганова, положительное заключение Росгосэкспертизы также получено.

В мэрии дополнили, что в городе продолжается работа по сохранению памятного места, где в здании земледельческо-ремесленной школы Кубанского экономического общества размещался штаб Добровольческой армии генерала Корнилова. Разработан проект противоаварийных работ по усилению грунта и конструкций. Для получения участка из федеральной собственности в муниципальную направлено письмо в Росимущество.А проект реконструкции Дома Купца Лихацкого сейчас проходит госэкспертизу.