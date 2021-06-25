После гибели солдата в воинской части Майкопа СК возбудил дело о доведении до самоубийства

Адыгея, Вся Россия

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23 июня стало известно, что СК возбудил уголовное дела о доведении до самоубийства солдата-срочника в Майкопе

Напомним, в этом году 20-летнего Михаила Евлахова призвали на службу. Сначала он отправился в учебную часть Острогожска, а после распределения попал в воинскую часть №13714 Майкопа. 16 июня стало известно о его смерти.

Евлахова нашли мертвым в поле на территории военчасти. Мать солдата рассказала журналистам, что парень созванивался с родителями и жаловался на сослуживцев. Женщина заявила, что ее сына довели до самоубийства.

23 июня издание «Блокнот Воронеж» со ссылкой на Главное военное следственное управление Следственного комитета России сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства). Подробностей расследования СК раскрывать не стал.

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Ранее Юга.ру писали, что в Воронеже будут судить военного, который в 2019 году избил солдата-срочника из Краснодарского края. По изначальной версии солдат покончил с собой, но позже выяснилось, что его нашли со связанными руками и пакетом на голове.

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После гибели солдата в воинской части Майкопа СК возбудил дело о доведении до самоубийства
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