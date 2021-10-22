В Краснодаре возле Чистяковской рощи хотят сделать новую зеленую зону с тротуарами, лавочками и освещением

Напомним, участок по улице Зиповской 4/4 около Чистяковской рощи площадью 1,3 га является особо охраняемой природной территорией. С 2014 по 2019 год он находился в частной собственности. Бывший арендатор планировал построить там многоэтажку, что нарушает закон РФ. Через суд его вернули в муниципальную собственность.

В мае 2021 года на этой территории провели субботник вместе с бывшим мэром Краснодара Евгением Первышовым. Тогда местные жители попросили экс-главу привести этот участок в порядок. Первышов сказал, что работы по благоустройству на этом участке можно проводить только после согласования проекта с министерством природных ресурсов края.