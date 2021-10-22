В Краснодаре возле Чистяковской рощи хотят сделать новую зеленую зону с тротуарами, лавочками и освещением

Краснодарский край

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22 октября в мэрии Краснодара рассказали, что подготовили участок около Чистяковской рощи для благоустройства

Напомним, участок по улице Зиповской 4/4 около Чистяковской рощи площадью 1,3 га является особо охраняемой природной территорией. С 2014 по 2019 год он находился в частной собственности. Бывший арендатор планировал построить там многоэтажку, что нарушает закон РФ. Через суд его вернули в муниципальную собственность.

В мае 2021 года на этой территории провели субботник вместе с бывшим мэром Краснодара Евгением Первышовым. Тогда местные жители попросили экс-главу привести этот участок в порядок. Первышов сказал, что работы по благоустройству на этом участке можно проводить только после согласования проекта с министерством природных ресурсов края.

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22 октября в пресс-службе мэрии Краснодара сказали, что территорию расчистили от дикой поросли, мусора, вырубили аварийные деревья и выкорчевали пни. Также на участке установили ограждение.

В мэрии отметили, что идеи по дальнейшему благоустройству обсудят с жителями микрорайона. Планируется, что на этом месте будет зеленая зона с тротуарными дорожками, системой освещения и лавочками.

Благоустройство Краснодар Парки

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