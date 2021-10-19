В отделе полиции Новороссийска избили задержанного

Краснодарский край

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Журналист из Ростова рассказал об избиении задержанного в полиции Новороссийска

Ростовский журналист Сергей Резник написал в своем телеграм-канале, что в отделе полиции Восточного района УМВД по Новороссийску избили задержанного. По его словам, человек находится в критическом состоянии, а полицейские пытаются это скрыть.

Резник написал, что после его публикации в полиции дали поручение найти среди сотрудников, кто передал журналисту эту информацию. Также он отметил, что за три дня никто не смог узнать фамилий и подробностей. 

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что информации об избиении задержанного в отделе полиции Восточного района Новороссийска у них нет. Но появившиеся сведения они проверяют.

Как писали Юга.ру, это не первый случай избиения людей в полиции. В сентябре в Краснодаре мужчина умер в машине скорой помощи после задержания полицейскими. А в октябре 2020 года в Лабинске полицейские сломали 60-летнему мужчине руку из-за того, что он отказался надеть маску.

Новороссийск Полиция

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В отделе полиции Новороссийска избили задержанного
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