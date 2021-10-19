В отделе полиции Новороссийска избили задержанного
Журналист из Ростова рассказал об избиении задержанного в полиции Новороссийска
Ростовский журналист Сергей Резник написал в своем телеграм-канале, что в отделе полиции Восточного района УМВД по Новороссийску избили задержанного. По его словам, человек находится в критическом состоянии, а полицейские пытаются это скрыть.
Резник написал, что после его публикации в полиции дали поручение найти среди сотрудников, кто передал журналисту эту информацию. Также он отметил, что за три дня никто не смог узнать фамилий и подробностей.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что информации об избиении задержанного в отделе полиции Восточного района Новороссийска у них нет. Но появившиеся сведения они проверяют.
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