На Кубани полицейские сломали руку пенсионеру из-за отказа надеть маску

В октябре 2020 года в Лабинске полицейские сломали 60-летнему мужчине руку из-за того, что он отказался надеть маску. Пенсионер пытается доказать, что сотрудники полиции превысили полномочия

22 октября 2020 года 60-летний Сергей Зигунов пришел в офис энергосбытовой компании, чтобы оплатить счет за электричество. Сотрудники попросили его надеть маску, но мужчина отказался. Тогда работники вызвали полицию. Прибывшие полицейские предложили Зигунову проехать с ними, но он снова отказался. На видео попал момент задержания: пенсионера хватали за руки и в итоге повалили на пол.

Полицейские семь минут удерживали Зигунова на полу, несмотря на то, что мужчине стало нечем дышать. Его доставили в отдел полиции и вызвали скорую помощь. После этого пенсионера направили в больницу. После задержания полицейскими у Зигунова диагностировали ушиб головы, гематому и двойной перелом правой руки. Он направил в Следственный комитет сообщение о превышении полномочий полицейскими, но суд оштрафовал мужчину за неповиновение полиции.