На Кубани полицейские сломали руку пенсионеру из-за отказа надеть маску

Краснодарский край

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В октябре 2020 года в Лабинске полицейские сломали 60-летнему мужчине руку из-за того, что он отказался надеть маску. Пенсионер пытается доказать, что сотрудники полиции превысили полномочия

22 октября 2020 года 60-летний Сергей Зигунов пришел в офис энергосбытовой компании, чтобы оплатить счет за электричество. Сотрудники попросили его надеть маску, но мужчина отказался. Тогда работники вызвали полицию. 

Прибывшие полицейские предложили Зигунову проехать с ними, но он снова отказался. На видео попал момент задержания: пенсионера хватали за руки и в итоге повалили на пол.

Полицейские семь минут удерживали Зигунова на полу, несмотря на то, что мужчине стало нечем дышать. Его доставили в отдел полиции и вызвали скорую помощь. После этого пенсионера направили в больницу.

После задержания полицейскими у Зигунова диагностировали ушиб головы, гематому и двойной перелом правой руки. Он направил в Следственный комитет сообщение о превышении полномочий полицейскими, но суд оштрафовал мужчину за неповиновение полиции. 

Тогда Зигунов обратился в «Комитет против пыток». Оказалось, что судебный эксперт в ходе доследственной проверки не указал переломы правой руки, «так как рентгенологическими данными они не подтверждены». Назначили новую экспертизу.

12 марта суд пересмотрел решение и отменил назначенный штраф. Суд заявил, что у полицейских не было оснований доставлять пенсионера в отдел. 

Несмотря на это, следователь уже четыре раза отказывал в возбуждении уголовного дела. Последнее постановление с отказом вынесли 27 сентября. «Комитет против пыток» намерен добиться возбуждения дела, рассказали в пресс-службе организации. 

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