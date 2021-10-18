«Поезжай к себе обратно туда, на Кубанщину». Глава СК Бастрыкин пожаловался на следователей-«понаехов» из Краснодарского края

18 октября СМИ опубликовали запись заседания Следственного комитета, где председатель ведомства Александр Бастрыкин жалуется на «понаехов» с Кубани

18 октября издание 47news опубликовало запись совещания Следственного комитета от 13 октября, посвященное расследованию дела об отравлении газом в Петербурге. Расследованием дела занимался 26-летний уроженец Анапы Владислав Мегрелов. Мать погибшего недовольна работой следователя и уверена, что ее сына отравили, хотя по официальной версии, причиной смерти стала неисправность труб. На записи с совещания председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отчитал Мегрелова. Сначала Бастрыкин задавал вопросы по расследованию дела, а позже перешел на личные вопросы. Так, председатель СК спросил у Мегрелова, где он родился. Услышав, что следователь родом из Анапы, Бастрыкин заявил, что по нему «это видно».

«А что не поехал обратно на родину на Кубанщину? <…> Ну ты же не ленинградец. Это же видно по поведению, по лицу и по внешности. У меня кубанская родня с юга, я горжусь ею, но там все [стучит по столу]», — сказал Бастрыкин. Мегрелов ответил, что переехал в Санкт-Петербург потому что ему понравился город. На это Бастрыкин сказал, что мужчину «раньше близко не подпустили бы» к северной столице. «Вот поезжай к себе обратно туда на Кубанщину к казакам и расскажи, за что тебя уволили. Они тебе наставят нагаечками, ниже спины пройдут, как раньше было. Видно же, что не наш, не питерский, поэтому и ведешь себя так. Убирайте его, пускай едет к себе. Либо пойдет шахтером или куда-нибудь там кочегаром», — продолжил председатель СК.