Открылась регистрация на соревнования по триатлону IRONSTAR-2022 в Анапе

13–14 мая 2022 года в Анапе впервые пройдут международные соревнования IRONSTAR, регистрация уже открыта

13-14 мая 2022 года, в дни открытия туристического сезона, в Анапе впервые проведут международную серию соревнований по триатлону IRONSTAR.

«Мы рады зажечь новую звезду и анонсировать локацию сезона-2022. Уверены, эти старты будут популярны среди триатлетов со всей страны», — отметил Кавун.

Меморандум о выборе города подписали партнер IRONSTAR, председатель Комиссии по развитию любительского триатлона Федерации триатлона России Андрей Кавун и генеральный директор Центра инновационного и социального развития «Анапа» Александр Мичурин.

Предварительная регистрация участников уже доступна по ссылке .

Дэ этого в июне на Петербургском международном экономическом форуме мэр Анапы Василий Швец подписал соглашение с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу о сотрудничестве в развитии и популяризации триатлона на территории Анапы.

В мероприятии также участвовали первый вице-президент Федерации триатлона России Олеся Заволокина, советник губернатора Краснодарского края Алексей Чернов, российский пловец, олимпийский призер, чемпион мира и Европы Евгений Коротышкин.

По словам Шойгу, Анапа идеально подходит для занятий триатлоном: географическое положение и природно-климатические условия позволяют проводить тренировки на свежем воздухе почти круглый год.

Мэр Анапы уверен, что новое направление даст мощный импульс развитию спортивной базы города-курорта и повысит привлекательность для туристов.