Открылась регистрация на соревнования по триатлону IRONSTAR-2022 в Анапе
13–14 мая 2022 года в Анапе впервые пройдут международные соревнования IRONSTAR, регистрация уже открыта
13-14 мая 2022 года, в дни открытия туристического сезона, в Анапе впервые проведут международную серию соревнований по триатлону IRONSTAR.
Прекрасный «Город спорта» будущего:
Предварительная регистрация участников уже доступна по ссылке.
В программе соревнований:
- три дистанции триатлона на выбор: впервые в стране пройдет командная эстафета в формате SUPERSPRINT RELAY (4 х swim 0.25 km + bike 8 km + run 1.5 km + 2 короткие гонки SPRINT & OLYMPIC);
- плавание в Черном море;
- велогонка с разрешенным драфтингом по Пионерскому проспекту;
- беговой этап по улицам курорта;
- женский забег IRONLADY и детский STARKIDS.
Меморандум о выборе города подписали партнер IRONSTAR, председатель Комиссии по развитию любительского триатлона Федерации триатлона России Андрей Кавун и генеральный директор Центра инновационного и социального развития «Анапа» Александр Мичурин.
«Мы рады зажечь новую звезду и анонсировать локацию сезона-2022. Уверены, эти старты будут популярны среди триатлетов со всей страны», — отметил Кавун.
В мероприятии также участвовали первый вице-президент Федерации триатлона России Олеся Заволокина, советник губернатора Краснодарского края Алексей Чернов, российский пловец, олимпийский призер, чемпион мира и Европы Евгений Коротышкин.
Дэ этого в июне на Петербургском международном экономическом форуме мэр Анапы Василий Швец подписал соглашение с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу о сотрудничестве в развитии и популяризации триатлона на территории Анапы.
В Анапе открыли первые объекты центра винного туризма:
По словам Шойгу, Анапа идеально подходит для занятий триатлоном: географическое положение и природно-климатические условия позволяют проводить тренировки на свежем воздухе почти круглый год.
Мэр Анапы уверен, что новое направление даст мощный импульс развитию спортивной базы города-курорта и повысит привлекательность для туристов.