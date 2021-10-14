Открылась регистрация на соревнования по триатлону IRONSTAR-2022 в Анапе

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

13–14 мая 2022 года в Анапе впервые пройдут международные соревнования IRONSTAR, регистрация уже открыта

13-14 мая 2022 года, в дни открытия туристического сезона, в Анапе впервые проведут международную серию соревнований по триатлону IRONSTAR.

Прекрасный «Город спорта» будущего:

Предварительная регистрация участников уже доступна по ссылке.

В программе соревнований:

  • три дистанции триатлона на выбор: впервые в стране пройдет командная эстафета в формате SUPERSPRINT RELAY (4 х swim 0.25 km + bike 8 km + run 1.5 km + 2 короткие гонки SPRINT & OLYMPIC);
  • плавание в Черном море;
  • велогонка с разрешенным драфтингом по Пионерскому проспекту;
  • беговой этап по улицам курорта;
  • женский забег IRONLADY и детский STARKIDS.

Меморандум о выборе города подписали партнер IRONSTAR, председатель Комиссии по развитию любительского триатлона Федерации триатлона России Андрей Кавун и генеральный директор Центра инновационного и социального развития «Анапа» Александр Мичурин.

«Мы рады зажечь новую звезду и анонсировать локацию сезона-2022. Уверены, эти старты будут популярны среди триатлетов со всей страны», — отметил Кавун.

В мероприятии также участвовали первый вице-президент Федерации триатлона России Олеся Заволокина, советник губернатора Краснодарского края Алексей Чернов, российский пловец, олимпийский призер, чемпион мира и Европы Евгений Коротышкин.

Дэ этого в июне на Петербургском международном экономическом форуме мэр Анапы Василий Швец подписал соглашение с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу о сотрудничестве в развитии и популяризации триатлона на территории Анапы.

В Анапе открыли первые объекты центра винного туризма:

По словам Шойгу, Анапа идеально подходит для занятий триатлоном: географическое положение и природно-климатические условия позволяют проводить тренировки на свежем воздухе почти круглый год.

Мэр Анапы уверен, что новое направление даст мощный импульс развитию спортивной базы города-курорта и повысит привлекательность для туристов.

Анапа Конкурсы Триатлон

Новости

Краснодар возобновил авиасообщение с Тель-Авивом
Театр, дельфинарий и 23 школы. Разработчики показали, каким будет новый микрорайон Краснодара
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 14 октября
Оппозиционный политик Пивоваров останется в краснодарском СИЗО до конца ноября
В Краснодаре открылась выставка в честь Кубанского казачьего хора
Проект крупнейшего на юге страны онкоцентра прошел экспертизу

Лента новостей

Как завести комнатные растения и не погубить их
Сегодня, 10:37
Как завести комнатные растения и не погубить их
Краткий гид для начинающих (+ список самых неприхотливых)
Город буквы «Е»
12 октября, 10:37
Город буквы «Е»
Может ли Краснодар снова стать Екатеринодаром?
Оппозиционный политик Пивоваров останется в краснодарском СИЗО до конца ноября
Сегодня, 11:28
Оппозиционный политик Пивоваров останется в краснодарском СИЗО до конца ноября

Реклама на сайте