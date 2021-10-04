«Архив Пандоры» показал коррупцию политиков России и многих стран мира

Вечером 3 октября журналисты со всего мира одновременно опубликовали «Архив Пандоры» о финансовых махинациях через офшоры

Над публикацией работал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) — это более 600 журналистов из более 150 СМИ 117 стран мира. Около года они изучали анонимно переданный им внутренний архив 14 офшорных регистраторов — 12 млн документов, 3 терабайта данных.



В ICIJ участвуют такие крупнейшие СМИ, как ABC (Австралия), Indian Express (Индия), La Nacion (Аргентина), The Guardian и BBC (Великобритания), The Washington Post (США), Le Monde (Франция). От России в расследовании участвовали «Важные истории», признанные в РФ иноагентами, что запрещает нам ссылаться на их сайт.



«Преимущества офшорных компаний часто используются коррумпированными чиновниками и мошенниками для совершения преступлений. Во-первых, на зарубежные счета офшоров можно выводить средства, похищенные на родине. Во‑вторых, корпоративные реестры большинства островных стран публично не раскрывают сведения о владельцах компаний. Поэтому с помощью офшоров можно тайно владеть различными активами — дворцами, самолетами, предприятиями», — объясняют авторы расследования.

В «Архиве Пандоры» находятся сведения о владельцах около 30 тыс. офшорных компаний из разных стран мира. Архив содержит внутреннюю переписку юристов офшорных регистраторов, информацию о счетах и сделках офшорных компаний в банках Швейцарии, Великобритании, Кипра и других стран мира.



Журналисты перепроверили эти данные по открытым источникам и отправили запросы всем, чьи офшоры представляли интерес для расследования. Многие адресаты подтвердили, что информация о них в архиве верна; эти ответы можно найти в текстах проекта.



В мире «Архив Пандоры» обнаружил офшоры президента Украины Владимира Зеленского, сеть из 84 офшорных компании главы Азербайджана Ильхама Алиева и его семьи, французский замок чешского премьера Андрея Бабиша, бизнес «тайной жены» бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, огромное семейное состояние президента Кении Ухуру Кеньяты, элитную недвижимость короля Иордании Абдаллы в США и Великобритании, способы ухода от налогов бывшего премьера Великобритании Тони Блэра.

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