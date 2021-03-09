Краснодарский край попал в список самых коррумпированных регионов РФ

В Генпрокуратуре РФ назвали регионы-лидеры по уровню коррупции

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин в интервью РИА «Новости» перечислил регионы, где в 2020 году выявили больше всего случаев взяточничества.

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По данным Балдина, лидером коррупционного рейтинга стала Москва. Следом идут Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край.

При этом самый низкий уровень коррупции был отмечен, по данным Генпрокуратуры, на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Юга.ру регулярно пишут о вывленных в регионе коррупционных схемах. Так, например, бывших вице-мэров Сочи будут судить по делу о взятках на 120 млн рублей, начальница следственного отдела МВД пойдет под суд за то, что она предложила за 800 тыс. рублей прекратить уголовное дело.

В Горячем Ключе завели уголовное дело на пятерых автоинспекторов, которые получали взятки от водителей на трассе к морю, а на начальника судебной лаборатории Краснодара завели еще одно уголовное дело за взятку. Больше новостей о коррупции и взяточничестве на Кубани можно прочитать тут либо тут.