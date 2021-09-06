На базе ипподрома открылся бесплатный конноспортивный клуб для молодежи Краснодара

Напомним, краснодарский ипподром по улице Беговой открылся в 1978 году. Там есть платные занятия по верховой езде. В мае 2021 года мэр города Евгений Первышов предложил создать на базе ипподрома конноспортивную школу, где молодежь сможет заниматься бесплатно. На ее создание выделили 2,6 млн рублей, а концепцию проработали вместе с руководством ипподрома.

6 сентября к занятиям в школе приступили 43 человека. Кроме верховой езды, там будут проводить мастер-классы по вольтижировке [гимнастические упражнения на движущейся лошади], джигитовке и фланкировке шашкой.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в школе смогут заниматься краснодарцы от 14 до 35 лет. Сейчас в конноспортивном клубе могут обучаться 366 человек, но глава города поручил увеличить количество мест.

«Нужно дать возможность заниматься большему числу молодых людей. У нас большое количество казачьих классов, казачья школа, поэтому, конечно, необходимо, чтобы учащиеся казачьих классов имели возможность заниматься в том числе и верховой ездой», — сказал Первышов.