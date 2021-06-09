В Краснодаре построят конноспортивный клуб стоимостью почти 2,6 млн рублей

Сумму в почти 2,6 млн рублей на создание такого клуба 8 июня выделили по инициативе мэра Краснодара Евгения Первышова

О создании конноспортивного клуба на базе управления по делам молодежи стало известно на главной городской планерке. Открыть бесплатные занятия по верховой езде предложил мэр Краснодара Евгений Первышов.

В пресс-службе мэрии Краснодара 8 июня сообщили, что концепция клуба уже находится в разработке. Все детали проработают совместно с руководством Краснодарского ипподрома.

На создание подростково-молодежного клуба по верховой езде выделили 2 млн 592 тыс. рублей. Решение о финансировании приняли депутаты гордумы на внеочередном заседании.