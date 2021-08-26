«Курорт Красная Поляна» проведет открытую тренировку на горных велосипедах
На «Курорте Красная Поляна» пройдет открытая велотренировка перед гонкой Enduro World Series
Тренировочные заезды Krasnaya Polyana Enduro на горных велосипедах пройдут 15–18 сентября в байк-парке «Курорта Красная Поляна» и на высокогорном экомаршруте «Черничная тропа». Стоимость участия — от 1 тыс. 700 рублей до 2 тыс. 500 рублей.
Как отметили в пресс-службе курорта, открытая тренировка дает возможность прокатиться с лучшими велосипедистами, замерить свой результат на профессиональном хронометре и сравнить его с мировым рейтингом.
Маршрут «Черничная тропа» длиной 14 км станет главным квалификационным трейлом тренировочного уик-энда. Он начинается в зоне альпийских лугов на высоте 2200 метров и спускается по южному склону хребта Аибга к реке Мзымте. Динамичная трасса с перепадом высот 1800 метров состоит из скалистых участков и грунтовых троп. В четырех высотных поясах маршрута можно увидеть цветущие поляны, криволесье, хвойный и лиственный лес.
Также участников Krasnaya Polyana Enduro ждут профессиональные заезды по трассам байк-парка в восточной части курорта. Там пройдут фановые спуски Funduro Men и Funduro Woman. Курорт предложил поучаствовать в этих любительских гонках, чтобы оценить свои навыки и протестировать новые трассы байк-парка.
Место тренировки выбрали неслучайно: в пресс-службе «Курорта Красная Поляна» подчеркнули, что инфраструктура байк-парка считается одной из лучших в стране. На территории курорта оборудовано 30 км разноуровневых велотрасс — от «зеленых» до «черных», открыты прокат и велосервис, установлены крепления для велосипедов на канатной дороге. Для начинающих спортсменов работает школа горных велосипедов, в тренерский состав которой входят чемпионы России по маунтинбайку Николай Пухирь и Евгений Шипилов.
Krasnaya Polyana Enduro включает заезды для пяти возрастных групп мужчин и женщин старше 16 лет. Участники должны уверенно кататься по «красным» трассам байк-парка.
Подробности можно узнать на сайте.