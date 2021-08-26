«Курорт Красная Поляна» проведет открытую тренировку на горных велосипедах

Как отметили в пресс-службе курорта, открытая тренировка дает возможность прокатиться с лучшими велосипедистами, замерить свой результат на профессиональном хронометре и сравнить его с мировым рейтингом.

Тренировочные заезды Krasnaya Polyana Enduro на горных велосипедах пройдут 15–18 сентября в байк-парке «Курорта Красная Поляна» и на высокогорном экомаршруте «Черничная тропа». Стоимость участия — от 1 тыс. 700 рублей до 2 тыс. 500 рублей.

Маршрут «Черничная тропа» длиной 14 км станет главным квалификационным трейлом тренировочного уик-энда. Он начинается в зоне альпийских лугов на высоте 2200 метров и спускается по южному склону хребта Аибга к реке Мзымте. Динамичная трасса с перепадом высот 1800 метров состоит из скалистых участков и грунтовых троп. В четырех высотных поясах маршрута можно увидеть цветущие поляны, криволесье, хвойный и лиственный лес.

Также участников Krasnaya Polyana Enduro ждут профессиональные заезды по трассам байк-парка в восточной части курорта. Там пройдут фановые спуски Funduro Men и Funduro Woman. Курорт предложил поучаствовать в этих любительских гонках, чтобы оценить свои навыки и протестировать новые трассы байк-парка.

Место тренировки выбрали неслучайно: в пресс-службе «Курорта Красная Поляна» подчеркнули, что инфраструктура байк-парка считается одной из лучших в стране. На территории курорта оборудовано 30 км разноуровневых велотрасс — от «зеленых» до «черных», открыты прокат и велосервис, установлены крепления для велосипедов на канатной дороге. Для начинающих спортсменов работает школа горных велосипедов, в тренерский состав которой входят чемпионы России по маунтинбайку Николай Пухирь и Евгений Шипилов.