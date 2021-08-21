«Курорт Красная Поляна» резко снизит для школьников цены на канатную дорогу

Краснодарский край

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1, 4 и 5 сентября билеты на «канатку» для детей в возрасте 6-17 лет будут стоить 100 рублей

«Курорт Красная Поляна» объявил о намерениях провести Праздник осени, посвящённый началу учебного года. На протяжении трех дней — 1, 4 и 5 сентября — школьники смогут кататься по всем без исключения канатным дорогам курорта, заплатив символическую сумму в 100 рублей. Билеты по праздничному тарифу будут продаваться в кассах на Поляне 540 и Поляне 960. Нужно будет предъявить свидетельство о рождении, подтверждающее, что покупателю в данный момент от 6 до 17 лет. (Следует отметить, что проезд детей на канатной дороге допускается только в сопровождении взрослого старше 18.)

Помимо неограниченного проезда на «канатках», сторублевый билет даст право бесплатно угоститься мороженым в кафе «Соня-полчок» и пройти любой маршрут «Веревочного парка 900». Также в «Веревочном парке» в дни Праздника осени школьников будет ждать обширная развлекательная программа: интерактивные занятия «Школа природы», спортивные эстафеты, мастер-классы по сбору рюкзаков и палаток от Академии райдеров. Посмотреть подробную программу Праздника осени можно тут.

Красная Поляна отдых Школьники

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«Курорт Красная Поляна» резко снизит для школьников цены на канатную дорогу
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