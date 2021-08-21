«Курорт Красная Поляна» резко снизит для школьников цены на канатную дорогу

«Курорт Красная Поляна» объявил о намерениях провести Праздник осени, посвящённый началу учебного года. На протяжении трех дней — 1, 4 и 5 сентября — школьники смогут кататься по всем без исключения канатным дорогам курорта, заплатив символическую сумму в 100 рублей. Билеты по праздничному тарифу будут продаваться в кассах на Поляне 540 и Поляне 960. Нужно будет предъявить свидетельство о рождении, подтверждающее, что покупателю в данный момент от 6 до 17 лет. (Следует отметить, что проезд детей на канатной дороге допускается только в сопровождении взрослого старше 18.)