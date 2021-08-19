В Краснодаре ночью затопило несколько улиц и участок под мостом возле Вишняковского рынка
Утром 19 августа в Краснодаре вакуумные машины выехали откачивать воду с улиц после ночного ливня
Сильный дождь в Краснодаре начался поздно ночью и шел несколько часов. В результате затопило несколько улиц города и хутора Ленина. Подтопление на участке улиц Переходной и Вишняковой в районе ж/д моста ликвидировали ночью.
Спецтехникана продолжает работать на дорогах Краснодара. Всего в городе 20 вакуумных машин и 15 мотопомп, сообщили в пресс-службе мэрии.
Технику направили по адресам:
- Ростовское Шоссе/ ул. Автомобильная;
- Бульвар строителей;
- ул. Янтарная;
- ул. Российская;
- ул. Комарова;
- ул. Тенистая;
- ул. Новгородская;
- проспект Константина Образцова;
- х. Ленина;
- ул. Ришельевская.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города сообщили, что затруднений движения общественного транспорта в городе нет.
Также за ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС.
Напомним, из-за прохождения Кубани через фронтальные разделы в крае снова будут идти дожди. До 21 августа на торритории региона действует штормовое предупреждение.