В Краснодаре ночью затопило несколько улиц и участок под мостом возле Вишняковского рынка

Утром 19 августа в Краснодаре вакуумные машины выехали откачивать воду с улиц после ночного ливня

Сильный дождь в Краснодаре начался поздно ночью и шел несколько часов. В результате затопило несколько улиц города и хутора Ленина. Подтопление на участке улиц Переходной и Вишняковой в районе ж/д моста ликвидировали ночью.

Спецтехникана продолжает работать на дорогах Краснодара. Всего в городе 20 вакуумных машин и 15 мотопомп, сообщили в пресс-службе мэрии.