В Краснодаре ночью затопило несколько улиц и участок под мостом возле Вишняковского рынка

Краснодарский край

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Утром 19 августа в Краснодаре вакуумные машины выехали откачивать воду с улиц после ночного ливня

Сильный дождь в Краснодаре начался поздно ночью и шел несколько часов. В результате затопило несколько улиц города и хутора Ленина. Подтопление на участке улиц Переходной и Вишняковой в районе ж/д моста ликвидировали ночью.

Спецтехникана продолжает работать на дорогах Краснодара. Всего в городе 20 вакуумных машин и 15 мотопомп, сообщили в пресс-службе мэрии.

Технику направили по адресам:

  • Ростовское Шоссе/ ул. Автомобильная;
  • Бульвар строителей;
  • ул. Янтарная;
  • ул. Российская;
  • ул. Комарова;
  • ул. Тенистая;
  • ул. Новгородская;
  • проспект Константина Образцова;
  • х. Ленина;
  • ул. Ришельевская.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства города сообщили, что  затруднений движения общественного транспорта в городе нет.

Также за ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта совместно с ЕДДС.

Напомним, из-за прохождения Кубани через фронтальные разделы в крае снова будут идти дожди. До 21 августа на торритории региона действует штормовое предупреждение.

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