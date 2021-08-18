В Краснодаре эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара в OZ МОЛЛ

Днем 18 августа в Краснодаре загорелся грузовик на парковке OZ МОЛЛ, людей эвакуировали из ТРЦ

Информация о пожаре появилась около 14:40 в социальных сетях. Очевидцы сообщали, что в торговом центре эвакуируют посетителей. Задымление шло со стороны универмага «Окей».

Телеграм-канал «Туподар» со ссылкой на очевидца заявил, что произошло возгорание в автомобиле одного из поставщиков, в котором привезли товар.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 14:20. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелась кабина грузового автомобиля на внутреннем паркинге. Площадь пожара — 8 кв. метров.

В 14:41 специалисты ликвидировали открытое горение, а через три минуты полностью потушили огонь. К тушению привлекли 16 спасателей и 8 пожарных машин. Погибших и пострадавших нет. Из ТЦ эвакуировали 1 тыс. 500 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.