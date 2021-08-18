В Краснодаре загорелось поле с мусором

18 августа в районе Западного Обхода Краснодара произошел пожар в поле

Информация о пожаре появилась утром 18 августа в социальных сетях. В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили, что горит поле на Западном Обходе за «Спортивной деревней».

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 10:18. Прибывшие на вызов спасатели установили, что загорелся мусор на площади 350 кв. метров.

В 12:24 специалистам удалось остановить распространение огня, а к 13:01 ликвидировать открытое горение (это значит, что мусор сейчас тлеет).

К тушению привлекли 23 человека и 6 пожарных машин. Погибших и пострадавших нет.