В Краснодаре загорелось поле с мусором
18 августа в районе Западного Обхода Краснодара произошел пожар в поле
Информация о пожаре появилась утром 18 августа в социальных сетях. В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили, что горит поле на Западном Обходе за «Спортивной деревней».
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 10:18. Прибывшие на вызов спасатели установили, что загорелся мусор на площади 350 кв. метров.
В 12:24 специалистам удалось остановить распространение огня, а к 13:01 ликвидировать открытое горение (это значит, что мусор сейчас тлеет).
К тушению привлекли 23 человека и 6 пожарных машин. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, 6 августа в Прикубанском округе Краснодара загорелось поле рядом со свалкой. А вечером 8 августа Юга.ру полетали над крупной свалкой в поле возле поселка Победитель и обнаружили, что мусор тлеет. Кроме того, рядом нашлась свалка поменьше.
О проблеме с поджогом мусора говорил на совещании в мэрии начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин: «Площадь этих пожаров слишком масштабная, на их ликвидацию тратится значительное количество сил».
Обновление 13:58: в 13:50 пожарные полностью ликвидировали пожар.