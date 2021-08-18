В Краснодаре загорелось поле с мусором

Краснодарский край

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18 августа в районе Западного Обхода Краснодара произошел пожар в поле

Информация о пожаре появилась утром 18 августа в социальных сетях. В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» сообщили, что горит поле на Западном Обходе за «Спортивной деревней».

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 10:18. Прибывшие на вызов спасатели установили, что загорелся мусор на площади 350 кв. метров.

В 12:24 специалистам удалось остановить распространение огня, а к 13:01 ликвидировать открытое горение (это значит, что мусор сейчас тлеет).

К тушению привлекли 23 человека и 6 пожарных машин. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, 6 августа в Прикубанском округе Краснодара загорелось поле рядом со свалкой. А вечером 8 августа Юга.ру полетали над крупной свалкой в поле возле поселка Победитель и обнаружили, что мусор тлеет. Кроме того, рядом нашлась свалка поменьше.

О проблеме с поджогом мусора говорил на совещании в мэрии начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин: «Площадь этих пожаров слишком масштабная, на их ликвидацию тратится значительное количество сил».

Обновление 13:58: в 13:50 пожарные полностью ликвидировали пожар.

Краснодар Мусор МЧС Пожары

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